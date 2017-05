EL JURADO DE LA IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS DISCAPNET A LAS TECNOLOGÍAS ACCESIBLES DE FUNDACIÓN ONCE SELECCIONA A 14 FINALISTAS

Etiquetas

- Los galardonados se conocerán durante la ceremonia de entrega en Madrid, el 26 de junio. El jurado de la IV edición de los Premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles de Fundación ONCE, presidido por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, ha seleccionado a 14 finalistas del total de las 67 candidaturas presentadas entre las tres categorías de esta convocatoria, cuyos premios se entregarán en un acto público que tendrá lugar el próximo 26 de junio en Madrid. Dichos premios reconocen las mejores iniciativas y acciones en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como a las empresas, entidades u organizaciones que hayan desarrollado una labor continuada en el campo de la accesibilidad TIC.En la categoría A, que distingue al mejor producto o servicio basado en tecnologías de la información y la comunicación para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad que ya estén disponibles o para los que se cuente con un plan de implantación a corto plazo, el jurado de los premios, reunido este miércoles en Madrid, ha seleccionado a los siguientes seis finalistas:El programa ‘DownTown, Aventura en el Metro’, desarrollado por el CEIEC, de la Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con Down Madrid, que está orientado a facilitar la integración de las personas con discapacidad intelectual en el transporte urbano y en el que se ha recreado la red completa de Metro de Madrid.Por su parte, ‘Startit (accesibilidad a la comunicación sin necesidad de equipamiento)’, de APTENT Soluciones, es una aplicación que permite disfrutar de eventos en directo, ya que dispone de subtitulado, audiodescripción u otros contenidos adaptados como audioexplicaciones fáciles que aparecen directamente en el terminal móvil del usuario.El ‘Diccionario fácil’ de Plena Inclusión Madrid es un texto online que recoge definiciones de términos en lectura fácil, complementadas con imágenes que ayudan a su comprensión.En cuanto a los ‘Audífonos conectados’, desarrollados por GN Hearing Care, constituyen un dispositivo portátil RESound Multi Mic para facilitar la accesibilidad en las reuniones y cursos a personas con audición parcial, puesto que trasladan la señal sonora directamente al producto de apoyo del usuario.Con respecto a ‘EVA Facial Mouse’, de la Fundación Vodafone España, es una aplicación gratuita que permite acceder a las funciones de terminales Android en modalidad manos-libres mediante movimientos de la cabeza, empleando la cámara frontal.Finalmente, ‘PervasiveSub’ es un sistema de Telefónica diseñado para ofrecer a las personas sordociegas los subtítulos de la TDT mediante una aplicación móvil (GoAll) para que luego los puedan leer con la línea braille.PERSONAS Y ENTIDADESDentro del apartado B, que reconoce a la persona, empresa, entidad u organización que más haya destacado por su trayectoria continuada en materia de mejora de la accesibilidad TIC, los trabajos finalistas pertenecen a las siguientes cinco entidades: Samsung Electronics Iberia ha llegado a la final de los Premios Discapnet en su categoría por la integración de la accesibilidad en sus dispositivos, facilitando a Amóvil el acceso a sus terminales para su evaluación; por la inclusión de tecnología en la Casa Accesible de Fundación ONCE; el desarrollo de cursos sobre accesibilidad a los terminales móviles en más de 35 direcciones de la ONCE, y por los descuentos en tecnología accesible para personas con discapacidad.Aprendices Visuales lo ha conseguido por el desarrollo de más de 20 cuentos y aplicaciones interactivas con pictogramas, actividades formativas orientadas a aprender sobre el autismo y un documental para dar visibilidad a este perfil de usuario.En cuanto a Tecsos, Fundación Tecnologías Sociales, es finalista por su trayectoria en el desarrollo de servicios de teleasistencia inclusivos, que empezaron con la discapacidad auditiva y que extendieron luego a otros perfiles de usuario.La Caja de Ingenieros, por su parte, por la creación de la Banca digital accesible, que tiene en cuenta la accesibilidad en la web y en las aplicaciones móviles, así como en la tarjeta para la firma segura.Finalmente, la Asociación para la Reeducación Auditiva para el Niño Sordo de Burgos (Aransbur) ha llegado a la final de estos galardones por su trayectoria de 40 años centrada en acercar la voz a las personas con discapacidad auditiva, por la creación de empleo para personas con discapacidad y por ofrecer subtitulado a más de un millón de usuarios con este tipo de discapacidad desde el CEE Mira lo que te digo, entre otras acciones.EMPRENDIMIENTOFinalmente, a la categoría C, que reconoce al proyecto de emprendimiento que destaque por potenciar la accesibilidad TIC, han llegado tres finalistas: ‘App&Town Compagnon’, de Mass Factory; ‘Blind Explorer’, de Geko Navsat, y ‘Werium Enlaza’, obra de Werium.‘App&Town Compagnon’, de Mass Factory, es un sistema de transporte asistido extremo-a-extremo, para personas con discapacidad, mayores, menores y otros colectivos, y que permite realizar desplazamientos en transporte público a través de una aplicación móvil y una continua monitorización de los usuarios desde cualquier lugar y dispositivo.Por su parte, ‘Blind Explorer’ es una solución de navegación personal desarrollada por Geko Navsat para guiar a personas con discapacidad visual. El uso de auriculares de transmisión ósea y un dispositivo de posicionamiento de alta precisión completan la aplicación móvil para aportar una solución precisa y confortable.por último, ‘Werium Enlaza’, obra de Werium, es un sensor basado en tecnología inercial que permite la captura del movimiento para la interacción con el ordenador y que pretende apoyar los procesos de rehabilitación a través de videojuegos terapéuticos.En cuanto a la dotación de los premios, consistirá en la entrega de una obra original de un prestigioso artista con discapacidad a cada persona o entidad galardonadas dentro de las categorías A y B, y en un cheque de 5.000 euros para el premiado en el apartado C, que deberá destinar íntegramente al desarrollo del proyecto de emprendimiento por el que se le haya reconocido.