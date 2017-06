RSC. DOWN ESPAÑA Y EL ICO FIRMAN UN CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Etiquetas

El presidente de Down España, José Fabián Cámara, y el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Pablo Zalba, han suscrito un acuerdo para impulsar los diferentes proyectos que la federación lleva a cabo para apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias.El convenio establece el marco en el que se desarrollarán las actividades que realizarán de forma conjunta ambas instituciones. Estas actuaciones tendrán como objetivo principal concienciar a la sociedad de la necesidad de adoptar un papel activo para alcanzar la inserción social y laboral de las personas con síndrome de Down, así como mejorar la información sobre todos los aspectos relacionados con su inserción. Asimismo, colaborarán en la promoción y participación en acciones organizadas por Down España.Las diferentes actividades se llevarán a cabo dentro del Programa de Voluntariado Corporativo del ICO y de acuerdo con su política de responsabilidad social empresarial. En el acto de firma del convenio, Pablo Zalba, presidente del ICO, destacó que “para el instituto es nuevamente un orgullo apoyar la labor que desarrolla Down España. Acuerdos como el alcanzado hoy ponen en valor el compromiso del ICO con el ámbito social, especialmente teniendo en cuenta que la política de RSE es uno de los ejes prioritarios de nuestra actividad”. Por su parte, José Fabián Cámara, presidente de Down España, agradeció al ICO el apoyo recibido y manifestó que “estamos muy satisfechos por este vínculo que desde hoy nos une a una entidad de referencia como el ICO. Esta colaboración servirá para realzar la necesidad de que las empresas públicas fomenten sus políticas de apoyo a la discapacidad y que trabajen de la mano de organizaciones sociales para mejorar la imagen y la inclusión de nuestro colectivo”.