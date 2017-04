RSC. METRO DE MADRID Y DOWN ESPAÑA REFORZARÁN LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Etiquetas

Metro de Madrid y Down España firmaron este jueves un acuerdo marco de colaboración para reforzar la autonomía de las personas con síndrome de Down a través de un modelo de transporte público más inclusivo.Este acuerdo, anunciado por el consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, junto con la vicepresidenta de Down España, María Ángeles Agudo, pasa por la colaboración activa del suburbano en los programas de vida autónoma desarrollados por la federación y el diseño y producción de documentación, señalización y procedimientos adaptados para mejorar la accesibilidad cognitiva en la red.En la presentación participó Lara Fernández Frontelo, una joven con síndrome de Down que hace un año participó en el lanzamiento del programa de acompañamiento de Metro de Madrid y que gracias a este programa y a la labor de los voluntarios ha comenzado a utilizar sola la red de Metro para sus desplazamientos diarios, reforzando así su autonomía.La colaboración presentada hoy se enmarca en la Línea de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía (LARA) puesta en marcha por Metro de Madrid e incluida en la línea “cultura inclusiva”, que tiene como principal objetivo promover la inclusión social.Agudo destacó que el conocimiento y buen uso autónomo del transporte es uno de los principales ámbitos de actuación para facilitar la vida independiente de las personas con síndrome de Down, de ahí la importancia de este tipo de colaboraciones.La firma tuvo lugar tras la inauguración en la Nave de Motores de la exposición ‘Xtumirada’, una muestra fotográfica en la que 150 rostros conocidos de España han ‘intercambiado’ su mirada con la de una persona con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve al colectivo.Esta exposición se podrá visitar de jueves a domingo, hasta el próximo 21 de mayo, y forma parte de una campaña de sensibilización social en toda España dirigida a derribar falsos mitos y prejuicios en torno a esta discapacidad. La muestra volverá a Metro en los próximos meses teniendo como protagonistas a empleados del suburbano, que también han cambiado sus miradas por las de personas con síndrome de Down.