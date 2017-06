DOWN ESPAÑA PRESENTA EN EL CONGRESO SU III PLAN DE ACCIÓN, QUE INCIDE EN LA AUTONOMÍA Y LA INCLUSIÓN

Etiquetas

Down España presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados el ‘III Plan de Acción para las personas con síndrome de Down y sus familias en España. Retos y apoyos’, que tiene como objetivo servir de hoja de ruta hacia la autonomía e inclusión social del colectivo, mediante una guía de actuación y consulta para las más de 34.000 personas con trisomía 21 de España y sus familias.El plan fue presentado en la Cámara Baja en un acto que contó con las intervenciones de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, así como del presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Carles Campuzano; el presidente de Down España, José Fabián; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; el director de InterSocial, Agustín Huete, y Silvia Parada, joven con síndrome de Down.En este documento, Down España ofrece información efectiva para afrontar con los apoyos adecuados los retos y etapas más exigentes, delicadas o conflictivas de su ciclo vital, con el objetivo de obtener la mejor autonomía e inclusión en todos los ámbitos de su vida y pretende servir como un catálogo de apoyos y servicios en el que cada familia pueda descubrir aquellos que les serán necesarios en el itinerario vital de la persona con síndrome de Down.Pastor se mostró “muy complacida y muy honrada” por el hecho de que Down España haya escogido el Congreso para presentar este plan y afirmó que se trata de un documento “muy útil”, que destaca por su “visión justa y equilibrada de los retos”, que se fundamentan en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y contiene un análisis demográfico de la población con síndrome de Down en España.Por su parte, Huete hizo hincapié en que se trata de un plan que ha contado con “la participación de todas y todos, de personas con síndrome de Down, de sus familias y de profesionales”, de manera que se ha conseguido un “documento vivo” que está en continuo desarrollo a través de su página web.“Para cada reto ofrecemos una sistemática de información poniendo en que consiste ese reto, una lista de dificultades que ocurren de manera frecuenta y apoyos a los que se puede recurrir”, señaló Huete, que detalló que entre esos retos se encuentran la detección precoz, una atención temprana de calidad, educación inclusiva y preparación para el empleo, entre otros.“APOYO INSTITUCIONAL”Por su parte, Parada indicó la necesidad de que las personas con síndrome de Down reciban “más apoyo a nivel institucional”, para lograr así una vida plena y “mayor protagonismo en la toma de decisiones” que conduzca a la inclusión efectiva de este colectivo.En este sentido, Martínez Donoso explicó que “son muchas las barreras que nos quedan por superar”, lo cual ejemplificó recordando los casos recientes en los que se les vetó la entrada a un hotel y a un pub a un grupo de personas con síndrome de Down y pidió que se amplié el límite de edad para acceder a la Formación Profesional hasta los 25 años, puesto que supondría “una acción positiva que va a favorecer a muchas personas con discapacidad intelectual y entre ellas las personas con síndrome de Down”.Asimismo, Cámara afirmó que “muchas de estas cuestiones no se solucionan si antes no ha habido un cambio en la legislación”, por lo que pidió a los diputados del Congreso su colaboración en tratar temas como por ejemplo la educación inclusiva o el empleo con apoyo.“SALIR DEL PATERNALISMO”Por último, Campuzano señaló la necesidad de “dar cumplimiento al artículo 12” de la citada convención para lograr así la plena autonomía y “salir del paternalismo en el que estamos”. Además, añadió que en casos de discriminación por razón de discapacidad “no podemos ser indiferentes y debemos plantar cara”.Este ‘III Plan de Acción para las personas con síndrome de Down y sus familias en España. Retos y apoyos’ ha sido realizado por Down España gracias a la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fundación ONCE.