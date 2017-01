ESPAÑA TRASLADA A REINO UNIDO LA QUEJA DEL UNIVERSITARIO SORDOCIEGO QUE NO PUDO VOLAR SOLO CON RYANAIR

Etiquetas

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha trasladado a las autoridades británicas la reclamación de Javier García Pajares, el universitario sordociego español que no pudo volar solo con Ryanair el pasado mes de diciembre, algo que niega la aerolínea que asegura que finalmente le permitía volar pero fue él quien no quiso hacerlo.Así lo explicó a Servimedia un portavoz de la AESA, quien apuntó que España no es competente para analizar este caso ya que el estudiante pretendía volar desde un aeropuerto londinense.Por ello, la autoridad española ha dado traslado de la queja a su homóloga de Reino Unido, que será quien deberá encargarse de su tramitación. A este respecto, el portavoz, tras asegurar que sin analizar a fondo lo sucedido no puede determinarse si la compañía actuó correctamente, indicó que los derechos de los pasajeros son idénticos en toda la Unión europea, ya que están definidos por un reglamento de julio de 2008.El caso de Javier García fue uno de los motivos por los que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) llevó a cabo el pasado sábado una manifestación en la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid-Barajas para protestar contra esta aerolínea.