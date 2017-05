LA ESPAÑOLA ANA PELÁEZ ELEGIDA VICEPRESIDENTA DEL FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD

Etiquetas

- Yannis Vardakastanis repite como presidente. La Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), ha celebrado elecciones para elegir a las personas que estarán al frente de la entidad durante los próximos cuatro años. De esta forma, la española Ana Peláez ha sido elegida vicepresidenta de Comités Nacionales del EDF, mientras que el griego Yannis Vardakastanis repetirá de nuevo como presidente.Ana Peláez es Comisionada para los Asuntos de Género del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, directora de Relaciones Internacionales de la ONCE y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación ONCE para Latinoamérica.Al hilo de este nombramiento, Peláez aseguró que “para mí esta vicepresidencia supone un reconocimiento hacia el movimiento de la discapacidad de España, que nunca ha tenido una posición destacada dentro de los máximos cargos de responsabilidad del EDF".“Que además sea una mujer con discapacidad supone una apuesta clara por la igualdad de oportunidades y no discriminación del sector más olvidado dentro de las propias organizaciones como son las mujeres con discapacidad”, añadió.Por su parte, el reelegido presidente del EDF, anunció que no volverá a presentar su candidatura como presidente tras ser elegido por aclamación. Este cargo lo ostentará hasta el 2021. Eso sí, manifestó que “lo afrontaré con la misma ilusión que el primer mandato”.“Sin embargo, creo que ha llegado el momento de dejar paso a nuevas generaciones”, indicó Yannis Vardakastanis, quien señaló posteriormente que los futuros candidatos podrán contar con su apoyo siempre que tengan como propósito mejorar la vida de las personas con discapacidad.COMITÉ EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVAEl Comité Ejecutivo del EDF quedará compuesto del siguiente modo; presidente, Yannis Vardakastanis; vicepresidenta de Comités nacionales, Ana Peláez; vicepresidente de Organizaciones de Personas con Discapacidad, John Patrick Clark; al frente de la Secretaría General, Gunta Anca; de la Tesorería, Maureen Piggot, y al frente de las vocalías se situarán Klaus Lachwitz, Pirkko Mahlamäki, Albert Prevos, Humberto Insolera, Rodolfo Cattani y Nadia Hadad.Por último, la Junta Directiva estará compuesta por el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis (en representación de la Confederación Nacional de las Personas con Discapacidad de Grecia); Marcel Bobeldijk (de la Federación Europea de Sordos); Vera Bonvalot (de la Confederación Europea de Lesiones Cerebrales); Rodofo Cattani (de la Unión Europea de Ciegos); John Patrick Clarke (de la Asociación Europea de Personas con Síndrome de Down); Evelyne Friedel (de Autismo Europa); Giampero Griffo (de la organización Europea e Internacional de las Personas con Discapacidad), y Pierre Gyselinck (de Acción Europea de Discapacidad). También estará integrada por Nadia Hadad (de la Unión Europea de Vida Independiente); Humberto Insolera (de la Unión Europea de Sordos); Maureen Piggot (de la Inclusión Europa); Jolijn Santegoeds (de la red europea de Personas de la Psiquiatría); Gunta Anca (del Organismo Paraguayo de las Personas con Discapacidad); Ellen Jacqueline Calmon (de la Organización Islandesa de Discapacidad); John Dolan (de la Federación Irlandesa de Discapacidad); Erszébet Földeso (de la Federación Húngara de las Personas con Discapacidad); Dovilé Juotdkaité (del Foro Nacional Lituano de Discapacidad); Goran Kustura (del Comité Nacional Esloveno de la Discapacidad); Klaus Lachwitz (del Consejo alemán de Discapacidad); Pirkko Mahlamäki (del Foro Finlandés de Discapacidad); Branislav Mamojka (del Consejo Eslovaco de Discapacidad); Gisele Marlière (del Foro Belga de Discapacidad); Marica Miric (de la Unión de Personas con Discapacidad de Croacia); Thorkild Olessen (de la Organización de Personas con Discapacidad de Dinamarca); Ana Peláez (Cermi); Albert Prévos (del Consejo Europeo de Personas con Discapacidad de Francia); Donata Vivanti (del Foro Internacional de Italia); Christina Wurzinger (del Comité Nacional de Personas con Discapacidad de Austria); Gabor Petri (de Salud Mental Europa); Athenea Frangouli (de Firma Social Europea); y Cato Lie (de la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia).