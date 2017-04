CERMI Y EDF PIDEN QUE EL ACTA EUROPEA DE ACCESIBILIDAD INCLUYA LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) reclaman que el Acta Europea de Accesibilidad, que se vota mañana en el Parlamento Europeo, incluya las demandas de las organizaciones de la discapacidad.Cermi y EDF han trasladado a los europarlamentarios la necesidad de que defiendan en la Eurocámara los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, se rechacen en la votación del Acta Europea de Accesibilidad aquellas enmiendas que ponen riesgo la defensa y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.Entre las demandas del Cermi y el EDF, destaca acortar el plazo propuesta de seis años después de la entrada en vigor de la directiva. Al tener en cuenta que la mayoría de los productos y servicios relacionados con las TIC están sujetos a una rápida evolución y corta duración, ambas entidades consideran más apropiado un período de transposición progresivo ajustado al ciclo de vida de cada producto. Cermi y EDF también consideran que el número estimado de usuarios no debe ser un criterio para juzgar si un producto debe ser accesible, puesto que la accesibilidad es un derecho y, por lo tanto, no es relevante el número de usuarios que se benefician de ella.Además, se recuerda a los eurodiputados que no es posible cuantificar un número de usuarios concreto, porque otras muchas personas adicionales también se benefician de la accesibilidad, aunque no sea esencial que la utilicen. Por ejemplo, si un tren tiene puertas más anchas y acceso libre de escalones, todos los pasajeros se benefician de un abordaje más cómodo y menos dificultad al embarcarse.El Cermi y el EDF también recomiendan la utilización de términos que complementen al de personas con discapacidad como ‘personas con diversidad funcional’. Se trata de dar respuesta en cuanto a la accesibilidad a otras personas que no entran dentro de la definición tradicional tal y como sucede con las personas mayores.Entre las enmiendas se habla de crear y ampliar una legislación relativa a los pasajeros en “formatos alternativos” o diferentes formatos. Esto, sin embargo, no es suficiente para garantizar la accesibilidad y la Ley de Accesibilidad es el instrumento indispensable para su cumplimiento. Se requiere que la directiva europea no contemple sólo la accesibilidad en el entorno de la construcción, puesto que también deben ser accesibles todos los servicios del interior del edificio.Asimismo, Cermi y EDF consideran que no es aceptable eximir a pymes y microempresas de la obligación de notificar a las autoridades en caso de incumplimiento. Aparte de que ya existe esa posibilidad (artículo 12), la exención abrirá la puerta a debilitar el mecanismo de aplicación de la ley.El Cermi y EDF han solicitado el apoyo de los europarlamentarios en relación con estas y otras enmiendas, a fin de garantizar la accesibilidad real para los 80 millones de personas con discapacidad de la UE, así como para otros grupos de consumidores que igualmente se benefician del concepto de accesibilidad universal y diseño para todos.