EL EDF PIDE QUE EL ACTA EUROPEA DE ACCESIBILIDAD RECOJA LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- En la Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad. EL Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, sus siglas en inglés) reclamó este sábado a las instituciones comunitarias que el Acta Europea de Accesibilidad recoja las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, algo que, en su opinión, no está ocurriendo actualmente.Esta reivindicación se puso de relieve durante una mesa celebrada en la Asamblea General Anual del EDF para abordar las cuestiones relacionadas con la accesibilidad y en la que se presentó la ‘Resolución urgente’ del EDF sobre este texto, que actualmente está tramitándose.A juicio del EDF, no atender las demandas de los 80 millones de personas con discapacidad “supone debilitar las acciones puestas en marcha en materia de discapacidad”, por lo que abogó por “adoptar posturas firmes en relación con el Acta”.Esta idea fue defendida por el presidente del EDF Y la directora de la entidad, Yannis Vardakastanis y Catherine Naughton, durante el transcurso de la mesa, en la que también participó Inmaculada Placencia-Porrero, jefa de la Unidad de Discapacidad de la Unión Europea.Placencia destacó la importancia de contar con una legislación que permita aplicar el artículo 9 de la Convención en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque matizó que para ello “es necesario contar con normas conjuntas”.Placencia-Porrero se centró en algunos de los aspectos más relevantes en esta materia e incidió en el papel destacado de los proveedores. En este sentido, manifestó la necesidad de que todos los productos que vayan a ser puestos en el mercado “cumplan con los requisitos de accesibilidad y que se ajusten a la normativa en vigencia con el riesgo de ser sancionados en caso de no seguirlas”. No obstante, la jefa adjunta de la unidad para la integración de las personas con discapacidad de la Comisión Europea matizó que, a pesar de ser obligatorio cumplir con los requisitos de accesibilidad, “siempre hay que tener en cuenta que esto no suponga una carga desproporcionada para la empresa en cuestión”.Previamente, se abordaron cuestiones de funcionamiento del EDF. El presidente abordó aspectos relacionados con el ámbito financiero y puso el foco en la adopción de las cuentas finales del EDF 2016, la gestión de la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés) y procedió al nombramiento de auditores internos para el presente ejercicio.