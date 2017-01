EXTREMADURA. VARA ABORDA CON EL CERMI LAS PRIORIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Responsables del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de Cermi Extremadura mantuvieron este martes una reunión de trabajo con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con el fin de analizar las principales demandas de las personas con discapacidad en la comunidad autónoma.Según informa el Cermi, durante el encuentro se puso de relieve la necesidad de regular el ‘Concierto social’, es decir, la contratación de prestación de servicios públicos con entidades sociales no lucrativas, tal y como ya se ha hecho en otras siete autonomías.“Este punto es relevante, puesto que las fórmulas tradicionales vigentes de contratación pública aplicadas con generalidad por las comunidades autónomas tales como el concurso, la subasta o la subvención, no son en absoluto adecuadas para la gestión de servicios de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus familias”, añade el Cermi.LEY DE PROPIEDAD HORIZONTALAdemás, el Cermi y Cermi Extremadura solicitaron al jefe del Ejecutivo regional que la Asamblea de Extremadura inste al Gobierno central y al Parlamento a modificar con urgencia la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de que las comunidades de propietarios tengan que asumir el coste de los ajustes razonables que sirvan para eliminar barreras arquitectónicas que dificultan la libre entrada y salida de sus domicilios a personas con discapacidad o de edad avanzada.En octubre del pasado año, el Cermi puso en marcha la campaña ‘Construyamos accesibilidad’, con el fin de que todos los parlamentos autonómicos aprobaran una petición para que el Gobierno atendiera esta antigua demanda de las personas con discapacidad, puesto que las modificaciones que hasta ahora se han realizado no han sido suficiente.Por otro lado, se puso de manifiesto la necesidad de que el reglamento de la Ley de Accesibilidad Universal Autonómica sirva para que esta normativa se aplique por completo.Tras el acto con Fernández Vara, los responsables del Cermi Extremadura se reunieron con los representantes del Cermi Estatal que se han desplazado hoy hasta Mérida. El objetivo del encuentro fue abordar los principales asuntos que componen en este momento la agenda política de la discapacidad en España y Extremadura con la nueva Dirección de Cermi Extremadura, “haciendo especial hincapié en la necesidad de seguir reforzando el trabajo conjunto de las dos plataformas representativas de la discapacidad y de sus organizaciones miembro”.