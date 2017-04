EXTREMADURA. FUNDACIÓN ONCE E INSERTA EMPLEO INAUGURAN EN BADAJOZ EL 'ROAD SHOW' ‘SUMA TALENTO, MULTIPLICA RESULTADOS’

Etiquetas

El Polígono Industrial El Nevero, de Badajoz, acogió este lunes la inauguración del 'road show' ‘Suma talento, multiplica resultados’, una iniciativa de Fundación ONCE e Inserta Empleo que tiene como objetivo promover la contratación de personas con discapacidad en Extremadura, informando a los empresarios sobre las ventajas que supone su contratación desde el punto de vista profesional, reputacional y económico.El acto contó con la asistencia del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; la concejala de Formación y Empleo, Blanca Subirán; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Francisco Javier Olivera, y el director regional de Inserta Empleo en Extremadura, Francisco Javier González.Fragoso agradeció a Fundación ONCE y a Inserta Empleo la labor de concienciación que realizan, argumentando que es una gran iniciativa para toda la sociedad. Asimismo, señaló que “la inserción laboral para las personas con discapacidad es la gran asignatura pendiente de esta sociedad”.El alcalde se mostró “orgulloso de que Badajoz sea el escenario del acto inaugural de esta campaña” y recordó que la capital pacense es Premio Princesa Sofía de Accesibilidad. “La ciudad debe dar ejemplo con ello, haciendo que todas las personas, en especial las que tienen capacidades diferentes, se sientan plenamente ciudadanos de Badajoz”, remarcó. Además, destacó la importancia de la labor de sensibilización e información que llevan a cabo instituciones como Fundación ONCE e Inserta Empleo.La concejala de Formación y Empleo, Blanca Subirán, también valoró la utilidad de esta campaña y subrayó “la necesidad de la empleabilidad para toda la sociedad”, y más si cabe para las personas con discapacidad, “que se esfuerzan por hacer mucho mejor su trabajo que el resto”.El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Francisco Javier Olivera, agradeció el compromiso de las instituciones y del tejido empresarial, ya que “desde todos los sectores se está fomentando la formación de profesionales con algún tipo de discapacidad con el firme propósito de su plena integración en la sociedad, que es el bien más preciado que puede tener cualquier persona”.Esta iniciativa recorrerá además los polígonos de Los Caños, en Zafra (25 de abril); el de las Harninas y el de Las Picadas, en Almendralejo, y el de los Varales, de Villafranca de los Barros (26 de abril); el de Montijo, el de la Avionera de Puebla de la Calzada y el de Lobón (27 de abril); el de El Prado, en Mérida (28 de abril); el de Isaac Peral, el de San Isidro, en Don Benito y el de la Braca de Villanueva de la Serena (3 de mayo); el Primero de Mayo, en Miajadas y el de la Dehesilla Arroyo de Trujillo (4 de mayo); el de Plasencia (5 de mayo); el de Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata, y el polígono industrial Egido de Talayuela (8 de mayo) y el de las Capellanías en Cáceres (9 de mayo). Extremadura es una comunidad autónoma en la que las personas con discapacidad se enfrentan a una tasa de paro del 40%, frente al 31% en toda España, y una tasa de actividad del 29,2 por ciento, que en el conjunto del país es del 33,9%.