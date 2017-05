JAVIER FERNÁNDEZ: “LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEBE SER PREOCUPACIÓN DE TODO EL GOBIERNO”

Etiquetas

El presidente de Asturias y de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, considera que “la integración laboral de las personas con discapacidad debe ser preocupación de todo el Gobierno” y se debe trabajar desde diferentes áreas.En una entrevista concedida a Servimedia, Fernández señaló la importancia de que se trabaje “desde distintas áreas” de Gobierno, aunque reconoció que “es Empleo quien ejecuta una parte importante de las acciones que estamos llevando a cabo, a través de las convocatorias públicas de subvención o de las ayudas directas para la contratación de personas con discapacidad dentro del mercado ordinario”.En este sentido, aseguró que “en esta legislatura estamos dando importantes pasos para implantar una contratación pública más responsable y comprometida socialmente”, como por ejemplo “la reserva del 8% de los contratos de determinadas áreas de actividad del Principado para favorecer la actividad de los centros especiales de empleo o empresas de inserción, aprobado por primera vez en Asturias en febrero del pasado año y que creemos que nos permitirá avanzar hacia la integración laboral en el ámbito de la discapacidad”.FORMACIÓN Y ACCESIBILIDADAsimismo, el presidente de Asturias remarcó su compromiso en potenciar la formación de las personas con discapacidad, gracias a “los programas de formación profesional de educación; a través de la red de servicios de empleo y de la Fundación Faedis, y también desde los servicios sociales por medio de los centros de apoyo a la integración”.Fernández indicó que “el Gobierno asturiano está trabajando en la elaboración de un nuevo plan 2017-2019, que dará respuesta a todas estas exigencias en materia de accesibilidad que establece la ley antes del día 4 de diciembre de 2017”, y añadió que con este plan “se pretende dar un paso más hacia la accesibilidad universal, considerando no solo las barreras físicas, sino también las cognitivas que encuentran las personas con discapacidad intelectual a la hora de participar en los servicios de la comunidad”.“Para ello”, continuó Fernández, “se analizará al fácil acceso y eliminación de obstáculos en todas las áreas que afectan a la vida diaria de las personas, como los espacios públicos urbanizados, la edificación y vivienda, los modos de transporte, la señalización y comunicación, o la cultura, turismo y deporte”.PLAN DE ATENCIÓN INTEGRALSobre el Plan de Atención Integral de las Personas con Discapacidad, el presidente de Asturias afirmó que “hemos realizado una evaluación intermedia exhaustiva del plan, en la que han participado técnicos de los distintos departamentos de la Administración y del mundo académico, junto a las entidades -como el Cermi- que representan a las personas con discapacidad, y estamos razonablemente satisfechos, puesto que el 70% de las actuaciones previstas ya están concluidas o en ejecución”.Respecto a los estudios universitarios, Fernández manifestó que “el Principado mantiene un convenio con la Universidad de Oviedo que permite mantener la Oficina de atención a personas con discapacidad y necesidades específicas, destinada a favorecer la inclusión educativa de personas con discapacidad a través de servicios de apoyo y orientación tanto a los alumnos como al profesorado”.En Asturias, un total de 2.030 personas con discapacidad se beneficiarán del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, están desarrollando desde enero de 2016 dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio 2014-2020.Gracias a estos programas se formarán en Asturias 1.211 alumnos y se conseguirán 465 inserciones laborales para personas con discapacidad, tal y como anunciaron el delegado territorial de la ONCE en Asturias, Pedro Ortiz; la directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y la directora regional de Inserta en Asturias , Carmen Montes, cuando presentaron estos programas en Oviedo.