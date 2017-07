‘ON FOLOGÜERS’, LA SERIE ANIMADA DE FUNDACIÓN ONCE, “FICHA” A ENRIQUE SAN FRANCISCO PARA “REÍRSE” DE LA DISCAPACIDAD SIN COMPLEJOS

Etiquetas

- En el segundo capítulo de la temporada, donde el cómico ayuda a Adolfo a hacer un monólogo que normaliza la discapacidad y abre el debate sobre los límites del humor. 'ON Fologüers', la serie animada de Fundación ONCE, estrena este viernes el capítulo 2 de su segunda temporada, que cuenta con la colaboración de Enrique San Francisco para sacar a Adolfo de un apuro cuando está a punto de hacer el ridículo en el escenario y para poner sobre la mesa el debate de los límites del humor.En esta segunda entrega, Adolfo se enfrenta al pánico escénico que le provoca pensar que va a hacer el ridículo con un monólogo aburrido delante de un auditorio repleto de gente, en el que están, además, sus amigas Laura, Amaia y María. Como por arte de magia, aparece en el momento más oportuno Enrique San Francisco en forma de diablo para echarle una mano y proponerle que hable sin miedo de lo que conoce, en este caso las chicas de su pandilla que están sentadas entre el público y que tienen alguna discapacidad.Titulado ‘Los límites del humor’, el capítulo normaliza la discapacidad y abre el debate sobre las trabas con que se encuentra a veces el ingenio y apuesta por aludir sin tapujos, pero también sin dramatismos, a la discapacidad a la hora de describir, por boca de Adolfo, a Laura, una chica ciega; Amaia, la amiga sorda signante, y María, que va en silla de ruedas.“Laura, por ejemplo”, dice Adolfo, “es mi amor platónico, mi chica ideal, es guapa, lista, competente, buena, y además no ve; Amaia es todo un carácter, me encanta discutir con ella de cualquier cosa, habla por los codos, y María, qué deciros de María, un torbellino vital, siempre haciendo cosas, es muy complicado seguirle el ritmo, sobre todo cuesta abajo...”.El capítulo ha contado además con la colaboración de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que ha prestado su asesoramiento para la animación en lengua de signos.Tras el éxito de la primera temporada, estrenada en junio de 2016, Fundación ONCE vuelve a insistir en este formato para visibilizar y tratar de normalizar el día a día de las personas con discapacidad retratadas en una pandilla de amigos que se enfrentan a situaciones cotidianas y que resolverán con mucho sentido del humor. Además de Enrique San Francisco y Ágata Ruiz de la Prada, que abrió la temporada colaborando en su primer capítulo, en esta segunda tanda convivirá con la pandilla de ‘ON Fologüers’ el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque. La serie contará, igualmente, con el apoyo de entidades como Bankinter, que ha querido mostrar así su apuesta por la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad. Según José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, la gran acogida que ha tenido la serie y el convencimiento de que es una buena fórmula para promover la normalización de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella es lo que les ha llevado a seguir apostando por este formato. “Apostamos por construir un mundo mejor para todos a través del humor”, subraya.Prueba del éxito de este proyecto es el interés mostrado por Atresmedia, que ha hecho posible que esta segunda temporada de ‘ON Fologüers’ cuente con un canal propio dentro de la plataforma Flooxer, que apoya a creadores audiovisuales con talento. Flooxer recibe una media de 1,5 millones de visitas al mes. Además, desde Atresmedia también se apoya la difusión de esta serie a través de los distintos canales de redes sociales con los que cuentan las empresas del grupo, como Antena 3, laSexta, Onda Cero Radio y Europa FM.