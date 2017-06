FUNDACIÓN ONCE, INSERTA EMPLEO Y ESADE ANALIZAN LA INCORPORACIÓN DEL TALENTO DIVERSO COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS

Etiquetas

Esade, Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, han celebrado en Barcelona una jornada del Foro Inserta Responsable titulada ‘El talento diverso como fuente de innovación para el mercado potencial de clientes con discapacidad y necesidades especiales’.La directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, explicó durante el encuentro que “Inserta trabaja para incorporar el talento con discapacidad en las empresas y lo hace gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo”.En este sentido, comentó que en la actualidad, Inserta Empleo y Fundación ONCE están ejecutando “dos iniciativas con las que se propone que 16.700 personas con discapacidad consigan un contrato laboral”, en referencia al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) dentro del nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo 2014-2020.Asimismo, durante la celebración del foro se ha presentado el estudio ‘El mercado potencial de las personas con discapacidad en España’, elaborado por los profesores de ESADE Manuel Alfaro e Ismael Vallès.Vallès hizo hincapié en que “se calcula que hay más de cuatro millones de personas con discapacidad en España (8,5% de la población); un colectivo muy numeroso con un considerable poder de compra” y aseguró que la inclusión de personas con discapacidad en las empresas es una oportunidad para crear valor social y económico.Por último, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de Ilunion, Alberto Durán, insistió en que es muy importante que, desde las escuelas de negocio, se hable de una realidad diversa, porque “todos tendemos a identificar la sociedad con nuestro prisma, aunque luego es mucho más diversa de lo creemos”. En su opinión, hay que atender esa diversidad “porque todos somos personas, es un grupo que crece y, finalmente, porque igual, en algún momento, entramos a formar parte de él” agregó.El Foro Inserta Responsable, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad. Forman parte del Foro Inserta Responsable más de 90 empresas y entidades líderes en su sector.