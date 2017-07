FUNDACIÓN ONCE Y GRUPO SSG COLABORAN PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director general de Grupo SSG, Nicolás Almagro, han firmado en Sevilla un convenio Inserta para facilitar la incorporación de 25 personas con discapacidad en la plantilla de la compañía de servicios sanitarios durante los próximos tres años.El acuerdo, suscrito se enmarca en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.Martínez Donoso ha recordado que la Fundación ONCE tiene una trayectoria de 30 años “durante los cuales no ha cambiado su objetivo de conseguir la inclusión laboral de las personas con discapacidad”, si bien es cierto que “nos dimos cuenta de que teníamos que hacer cosas diferentes y, por ello, iniciamos una estrategia para llegar al empresariado. Gracias a ello hemos conseguido que las 90 empresas más importantes de nuestro país estén de nuestro lado, y ahora nos hemos centrado en conseguir que también lo estén las pymes”.Asimismo, Martínez Donoso se mostró satisfecho de poder contar a partir de ahora con SSG, al incorporarse al Foro Inserta Responsable, una iniciativa que se organiza territorialmente buscando sinergias con las compañías de las distintas comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, “vuestra presencia será un estímulo para nosotros”.Por su parte, Nicolás Almagro, director general del Grupo SSG, ha dicho sentirse muy orgulloso y satisfecho con la firma de este convenio ya que “nos va a permitir afianzar la política de RSC que llevamos desarrollando desde hace unos años”. Además, agregó que “desde SSG vamos a poner a disposición de Fundación ONCE toda nuestra maquinaria para continuar aunando esfuerzos en proyectos de estas características y así poder conseguir sinergias que nos permitan seguir avanzando hacia una plena inclusión social de las personas con capacidades diferentes”. Grupo SSG contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la compañía, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.