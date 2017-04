FUNDACIÓN ONCE CONSTITUYE EL CONSEJO ASESOR DE ACCESIBILIDAD

Etiquetas

- Celebra su primera reunión este lunes en Madrid. La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas constituyen uno de los ejes fundamentales de la estrategia de Fundación ONCE desde su creación hace ahora 29 años. En este sentido, y con el objetivo de avanzar en estas áreas, se ha constituido el Consejo Asesor de Accesibilidad, que ha celebrado su primera reunión este lunes en la sede de la entidad en Madrid. Con la constitución de este foro se trata de reunir a los principales actores y agentes que están trabajando en la materia con el fin de crear un punto de encuentro en el que se intercambien ideas, reflexiones y experiencias y se fomente el debate sobre el futuro estado de la cuestión.De esta forma, entre los participantes figuran representantes de entidades sociales como las fundaciones Vodafone, ACS y Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad; el mundo académico, a través de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue), y organizaciones sociales como Cermi, ONCE, Predif o Cocemfe.También figuran la Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad Universal (Asepau), el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat) del Imserso, la Asociación Española de Normalización (UNE), ILUNION -el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación- y miembros de las administraciones públicas, como la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).En este primer encuentro se contó con la asistencia de Inmaculada Placencia, jefa adjunta de la Unidad de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión Europea, quien expuso la visión de la Unión Europea en materia de accesibilidad universal y diseño para todos.Según Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, “este nuevo foro supone un paso más en el camino que lleva hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad. Con la puesta en marcha de este espacio no se trata de crear una estructura nueva, sino que los que actualmente trabajamos en estos aspectos podamos analizar y debatir abiertamente para, posteriormente, establecer estrategias e iniciativas que conlleven el cambio social deseado por todos”.Durante este año está previsto que se celebren otros dos encuentros, uno en el mes julio y otro en el mes de noviembre.