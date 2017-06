FUNDACIÓN ONCE APUESTA POR DENUNCIAR LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN TODAVÍA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Etiquetas

- En la presentación del ‘III Plan de Acción para Personas con Síndrome de Down y sus Familias’. El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, lamentó este miércoles en Madrid la existencia de las “muchas barreras” que tienen que sortear todavía las personas con síndrome de Down en España, por lo que animó a la sociedad a denunciar los casos de discriminación de que sea testigo.“Todavía son muchas las barreras que enfrentan las personas con síndrome de Down, barreras que tenemos que denunciar y que tenemos que contribuir a derribar”, afirmó Martínez Donoso en la presentación del III Plan de Acción para Personas con Síndrome de Down y sus Familias en España-Retos y Apoyos, que tuvo lugar hoy en el Congreso de los Diputados.En su intervención, el director general de Fundación ONCE reconoció los avances logrados en la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, en buena medida gracias “al trabajo de muchas familias comprometidas” con esta causa.Ese trabajo, prosiguió, se plasma ahora en el plan de acción que se presenta, que es la “muestra del crecimiento y la profesionalización de una organización que se ha consolidado en el tiempo” a través, precisamente, del trabajo de esas familias.El acto de presentación del III Plan de Acción para Personas con Síndrome de Down contó la participación la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y del presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Carles Campuzano, además de la de representantes de Down España.