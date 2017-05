RSC. FUNDACIÓN ONCE PONE EN VALOR LA CONEXIÓN ENTRE DISCAPACIDAD Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS

Etiquetas

Fundación ONCE reclama poner en valor la presencia de la discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que están cobrando una creciente importancia en la agenda tanto para las empresas como para todo tipo de entidades, según se ha puesto de manifiesto durante la conferencia ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el valor de Europa’.En el marco del European Business Summit, que tiene lugar en Bruselas los días 22 y 23 de mayo, la plataforma CSR Europe ha celebrado este lunes una conferencia centrada en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la que ha intervenido Fundación ONCE a través de Carla Bonino, representante del Departamento de Programas Europeos.El objetivo de la conferencia ha sido contribuir a fomentar negocios inclusivos y sostenibles en Europa y compartir buenas prácticas alineadas con los ODS.Liderando el taller titulado ‘Discapacidad y ODS: promoviendo el empleo de las personas con discapacidad como fuente de talento, innovación y crecimiento’, Fundación ONCE ha dado a conocer, entre otros, los principales logros conseguidos en alianza con la Unión Europea durante más de 16 años, a través del Fondo Social Europeo (FSE). También el modelo de ILUNION o ejemplos de proyectos ‘multistakeholder’ que involucran a empresas como el Foro Inserta Responsable en España o el futuro Disability Hub Europe, que dará continuidad a la Red Europea de RSE y Discapacidad desarrollada entre 2009 y 2015, cofinanciada por el FSE y desde la que se ha impulsado la guía de aplicación internacional ‘La Discapacidad en las Memorias de Sostenibilidad’, junto con Global Reporting Initiative.En palabras de Carla Bonino, “si bien los ODS están cobrando creciente importancia para las empresas y todo tipo de entidades, su vinculación con la discapacidad no es siempre evidente y es necesario hacer un ejercicio pedagógico y de difusión. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con Discapacidad resulta fundamental en este punto, así como el hecho de que la discapacidad ya tiene un lugar reconocido en las agendas de RSC”.En la conferencia han participado más de 300 representantes de empresas, instituciones europeas y organizaciones de la sociedad civil. La participación de Fundación ONCE en este evento contribuye a afianzar la presencia de la discapacidad en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cada vez cobran más importancia tanto en Europa como en todo el mundo.