FUNDACIÓN ONCE FORTALECE SUS ACTUACIONES PARA PROMOVER EL EMPLEO ENTRE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD

El Patronato de Fundación ONCE aprobó este jueves las principales líneas de acción de la entidad previstas para el ejercicio 2017, año en el que fortalecerá sus actuaciones para promover el empleo entre los jóvenes con discapacidad.La reunión del Patronato estuvo presidida por la infanta Margarita de Borbón, acompañada por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.En la reunión también hicieron balance de las actividades llevadas a cabo durante 2016 y se anunciaron las incorporaciones de Mario Garcés, secretario de estado de Servicios Sociales e Igualdad, y de Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, como nuevos patronos en representación del Gobierno.El objetivo de las actuaciones de Fundación ONCE y de los programas que desarrolla es poner en valor el talento y las capacidades de las personas con discapacidad y contribuir a hacer empresas más diversas, de manera que la discapacidad sea un elemento innovador en las mismas.Como entidad líder en la ejecución de los fondos asignados por el Fondo Social Europeo, el próximo año se procederá a la ejecución anual del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (Poises) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), como entidad beneficiaria y como organismo intermedio.Los criterios generales para el desarrollo de las líneas de actuación son el conocimiento de la realidad, de acuerdo a las conclusiones obtenidas por el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) y promover la innovación y el emprendimiento social en el ámbito de la formación y el empleo. El trabajo que se desarrolle tendrá como ámbito de actuación las empresas ordinarias, los centros especiales de empleo, el emprendimiento, el empleo público y los centros ocupacionales.