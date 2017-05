FUNDACIÓN ONCE SE INCORPORA A LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Etiquetas

La asamblea general ordinaria de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (Fevocam) ha aprobado la incorporación de Fundación ONCE como nuevo miembro. Fevocam agrupa a 70 organizaciones no gubernamentales y lleva más de 20 años trabajando en la promoción y visibilización del voluntariado.Fundación ONCE ha puesto en marcha recientemente la Unidad de Voluntariado y Acciones Solidarias. A través de esta unidad se canalizarán acciones de voluntariado, no sólo de Fundación ONCE, sino también de Inserta Empleo (la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo) e ILUNION (el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación).Para Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, “la puesta en marcha de esta estructura y nuestra adhesión a Fevocam suponen un importante hito en nuestra organización. Son muchas personas con discapacidad las que estamos interesadas en realizar acciones de voluntariado, con el fin de poder crear una sociedad más justa y solidaria. Además, los beneficiarios de los distintos proyectos que vamos a poner en marcha también van a ser personas con discapacidad”.“Nos estrenamos ayudando a los participantes de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas, que se celebraron recientemente en San Agustín del Guadalix, y ahora estamos diseñando nuestras primeras iniciativas propias”, explicó Palahí.Además, prosigue, pertenecer a una entidad como Fevocam “supone la oportunidad de canalizar nuestras actuaciones de manera estructurada, con alianzas y con la formación experimentada en este ámbito de trabajo que nos ofrecen”.Fevocam engloba a diferentes entidades, aportando conocimientos, experiencia y profesionalidad en la promoción del voluntariado, reflexión, interlocución, comunicación, formación, sensibilización y buenas prácticas.