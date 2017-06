FUNDACIÓN ONCE INICIA UNA CAMPAÑA EN REDES QUE PONE EN VALOR EL ÉXITO DE LA ALIANZA CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Etiquetas

- Bajo el hashtag #ParaQueloSepas, se distribuirán seis audiovisuales con el lema: ‘juntos, Fundación ONCE y Fondo Social Europeo, cambiando la vida de las personas con discapacidad’. Con motivo de la firma de los Tratados de Roma hace 60 años, que dieron lugar a la Unión Europea y con los que se creó el Fondo Social Europeo, Fundación ONCE lanza este jueves una campaña de comunicación para conmemorar dicha efeméride y poner en valor el éxito de la alianza entre ambas entidades, que ha ayudado a cambiar la vida de las personas con discapacidad. Bajo el hashtag #ParaQueloSepas se distribuirán a través de la redes sociales Twitter, Facebook y YouTube un total de seis audiovisuales con los que se quiere contribuir de manera activa a la celebración del nacimiento del proyecto común europeo.También se conmemora la alianza que, desde hace más de 17 años, Fundación ONCE mantiene con las instituciones europeas como entidad gestora de ayudas del Fondo Social Europeo, unos recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la formación y el empleo. La campaña de sensibilización muestra de un modo diferente y con sentido del humor que el Fondo Social Europeo es “más que un fondo, más que dinero”, y que su verdadero valor añadido reside en contribuir a que las personas más alejadas del mercado laboral, como son las personas con discapacidad, logren “más que un empleo”. “Es un medio para alcanzar una vida independiente y contribuir a una sociedad más inclusiva”, destacan sus impulsores.La campaña se inicia con unas píldoras informativas, todas ellas con el hashtag #ParaQueloSepas, en las que se relatan situaciones cotidianas, con un final inesperado. El primer amor, una partida de dominó, unas ofertas de súper, unos ‘freaks’ que emulan la Guerra de las Galaxias…Con estas historias se pretende llegar a todos los públicos y compartir con la sociedad una realidad: ‘juntos, Fundación ONCE y Fondo Social Europeo, cambiando la vida de las personas con discapacidad’.Según los datos oficiales, entre el año 2000 y el año 2016 Fundación ONCE, con la ayuda del Fondo Social Europeo, ha atendido a más 253.380 personas con discapacidad y más de 88.300 han mejorado su perfil de empleabilidad mediante cursos de formación. En este mismo periodo, se han creado 70.117 empleos y se ha dado apoyo a 401 proyectos de emprendimiento.El primero de los vídeos ya está disponible en el siguiente enlace: 'https://www.youtube.com/watch?v=yaac58pdYRE&feature=youtu.be'.