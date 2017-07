FUNDACIÓN ONCE EXPONE EN MELILLA UNA CASA INTELIGENTE, ACCESIBLE Y SOSTENIBLE

Etiquetas

- La estancia, de más de 100 metros cuadrados, cuenta con un centenar de soluciones tecnológicas para mostrar que la accesibilidad y la estética no están reñidas. Fundación ONCE presentó este viernes en Melilla una casa inteligente, accesible y sostenible, para demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto. Es una iniciativa de Fundación ONCE puesta en marcha en el marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad.La vivienda, de más de 100 metros cuadrados, podrá visitarse en la Plaza de las Cuatro Culturas de Melilla hasta el próximo lunes, en horario de 10.30 a 20.30 horas.En su presentación estuvieron presentes Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla; Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social; Francisco Javier González, consejero de Fomento; Manuel Ángel Quevedo, consejero de Coordinación y Medio Ambiente; Carlos Alberto Gordillo, director de la agencia de ONCE en Melilla; María Dolores Arjonilla, presidenta de Cermi Melilla; Antonio Cabrerizo, coronel jefe de Ingenieros, y Mercè Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE.Entre los avances que pueden observar los usuarios que se acerquen a verla figuran alfombras con detección de presencia; balizas 'Beepcons', desarrolladas por ILUNION, que están especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos; la nueva Smart TV de Samsung, que ha recibido el premio CES 2016 Best of Innovation en la categoría de tecnología accesible; un secador corporal; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable, o una mirilla digital.La estancia está pensada para que la visiten profesionales del sector de la edificación, escuelas de diseño industrial, empresas relacionadas con la construcción, el urbanismo, la accesibilidad y la domótica, administraciones públicas, asociaciones de personas con discapacidad y sociedad en general. La casa, que cuenta con más de un centenar de soluciones tecnológicas, muestra a sus visitantes las posibilidades de construcción y dotación de mobiliario en una vivienda inteligente, accesible y sostenible, al tiempo que ofrece soluciones técnicas y tecnológicas a problemas de accesibilidad.Dotada de salón, cocina/comedor, dormitorio, baño y hall de entrada, la vivienda se ha concebido bajo los criterios de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y estética.Se trata de la segunda parte de un proyecto que en 2016 recorrió un total de 15 ciudades. Ahora la casa, alojada en un tráiler, ha viajado por Palma de Mallorca, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez, Cáceres, Salamanca, Toledo, Alicante, Granada, Cartagena, Lleida, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela y Vigo. Cierra ya su recorrido con las visitas a Ceuta y Melilla.