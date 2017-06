RSC. FIAB Y FUNDACIÓN ONCE PROMOCIONARÁN LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Etiquetas

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y Fundación ONCE han ratificado un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas que promuevan la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector de la alimentación y bebidas.Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, fueron los encargados de rubricar este acuerdo, que nace con el objetivo de contribuir hacia un marco desde el que fomentar actividades que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente de las personas con discapacidad. Para ello, FIAB y Fundación ONCE trabajarán en acciones conjuntas de sensibilización, accesibilidad, eficiencia, formación y empleo.“La integración y la accesibilidad de todos los ciudadanos en las actividades y servicios de la industria de alimentación y bebidas son una prioridad para el sector. Está dentro de nuestro compromiso, como industria responsable, la supresión de todo tipo de barreras para mejorar el bienestar de la sociedad, así como garantizar un empleo estable y de calidad”, indicó Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, destacó la importancia del convenio suscrito con FIAB, dado que representa a un sector económico de gran peso en la economía española. “Estoy convencido de que el acuerdo que acabamos de firmar tendrá un importante impacto en las personas con discapacidad. Supone avanzar conjuntamente en terrenos como la accesibilidad y el empleo, y nos permitirá desarrollar iniciativas innovadoras que posibilitarán la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”, dijo.La industria de alimentación y bebidas es un sector estratégico para la economía española, siendo la promoción del empleo y el impulso del talento una de las metas en las que se está haciendo especial hincapié. Por ello, uno de los parámetros con mayor proyección de este acuerdo será el de fomentar proyectos conjuntos dirigidos a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad al medio físico y electrónico, así como potenciando acciones de mentalización y concienciación social entre las empresas del sector.Se trata de un reto que deberá ser potenciado desde la aplicación de las nuevas tecnologías y la I+D+i como pilares de apoyo en el diseño de una sociedad moderna y en permanente adaptación.Con este objetivo, FIAB, sus asociaciones y empresas, se apoyarán en la experiencia y asesoramiento de Fundación ONCE, sentando las bases de una alianza cuya vocación es la de facilitar el impulso de programas de responsabilidad social dentro de las empresas de la industria de alimentación y bebidas, así como la consolidación de la confianza del consumidor y la mejora del bienestar de la sociedad.