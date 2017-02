FUNDACIÓN ONCE APOYÓ EN 2016 MÁS DE 400 PROYECTOS RURALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- Según se puso de manifiesto este miércoles en una jornada sobre desarrollo rural inclusivo celebrada en Madrid. Fundación ONCE apoyó en 2016 un total de 407 proyectos laborales para personas con discapacidad en el ámbito rural, donde este colectivo supone el 11,7% del total de población, según señaló este miércoles Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de la mencionada entidad. Lobato expuso estos datos durante su intervención en una jornada sobre Desarrollo Rural Inclusivo celebrada en Madrid y organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Red Rural Nacional (RRN).En su intervención en la mesa ‘Las personas con discapacidad en el medio rural’, la representante de Fundación ONCE indicó que se ha apoyado en los últimos nueve años a 174 emprendedores con discapacidad en el medio rural, lo que supone el 24% del total de los proyectos subvencionados en materia de emprendimiento.Entre estos programas de emprendimiento desarrollados en el ámbito rural, con una ayuda media de 8.860 euros cada uno, Lobato citó algunos relacionados con explotaciones agrícolas o ganaderas, talleres artesanales y hostelería, además de otros más ligados a las energías renovables o el 'e-commerce'.Por otra parte, la directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE puso de relieve la importancia que tienen los Centros Especiales de Empleo (CEE) para generar trabajo en estos municipios. Suponen, según dijo, “un pilar básico” para sostener el empleo en el ámbito rural.En la misma línea, aseguró que “en muchos casos” los CEE se constituyen en los principales empleadores del municipio, algo que ocurre, por ejemplo, con las iniciativas del grupo empresarial social de la ONCE y su Fundación, ILUNION, en La Bañeza-León (reciclado de RAEEs) o en Cabanillas del Campo-Guadalajara (montaje industrial, logística y co-packing). A este respecto, un estudio realizado por Fundación ONCE y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) sobre los CEE en Castilla y León afirma que estos centros emplean al 20% de la población ocupada de la comunidad autónoma, “con un alto grado de estabilidad en el empleo” y con una ubicación en el medio rural del 36%.