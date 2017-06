Femetal pone en marcha un proyecto para impulsar la inclusión de discapacitados en las empresas del sector

Etiquetas

Solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene trabajo

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal), ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento y consultoría en Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad (RSE-D), con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, al objeto de favorecer la inclusión de este colectivo en las empresas del sector.

Así lo ha explicado la secretaria general de Femetal, María Pérez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la apertura de la Jornada titulada 'La RSE-D. Del Compromiso a la Excelencia', organizada por esta entidad en su sede. Esta ha estado acompañada del director general de Empleo del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, la consultora del programa de RSE-D de Femetal, Beatriz Ávila, la directora Inserta Empleo de la Fundación ONCE, Carmen Montes y el gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín.

Pérez, asimismo, ha destacado que es importante visualizar el valor de las personas discapacitadas como grupo de interés, bien desde una perspectiva de cliente, proveedor o posible trabajador. Precisamente a este servicio de asesoramiento se ha incorporado a una experta en esta materia, Beatriz Ávila, que tiene discapacidad visual.

Ávila, en su caso, ha apuntado que el nuevo servicio de asesoramiento de Femetal se desarrolla en tres líneas: una asesoría continua por diferentes vías telefónica, o por correo electrónico o a través de la Web; realización de diagnóstico y ofrecer planes personalizados; y talleres y jornadas para divulgar, formar e informar acerca de lo que es la RSE-D y de la discapacidad, que es un "gran desconocido".

Montes, por su lado, ha incidido en que a nivel regional y nacional una de cada cuatro personas con discapacidad está trabajando. Este colectivo sigue teniendo unas tasas de desempleo muy altas y de actividad muy bajas en comparación con el resto de personas sin discapacidad. Para ella, este proyecto es fundamental porque está fomentando una gestión responsable de la discapacidad; no que las empresas trabajen para ella sino que la incorporen de una manera normalizada.

Se ha mostrado segura, de hecho, en que este proyecto va a impactar muy positivamente en el tejido empresarial asturiano, al tiempo que va a generar más oportunidades para las personas con discapacidad, de una manera normalizada.

POCA INSERCIÓN EN EL METAL

Ha reconocido, no obstante, que el metal es un sector en el que históricamente el colectivo con discapacidad no ha tenido mucha presencia. Sin embargo, cree que hay dos cuestiones que influyen, por un lado la cualificación de las personas con discapacidad que quizás no estaba muy orientada al sector metal y, por otro, las necesidades de las empresas que no contaban con ese colectivo porque pensaban que no iban a poder trabajar en este sector.

Martín, por su lado, ha explicado que el modelo Bequal proviene del sector de la discapacidad e impulsado por el Cermi a nivel estatal y la Fundacion ONCE, que permite a las entidades una herramienta para evaluar y tomar medidas inclusivas de la discapacidad dentro de las áreas de la empresa.

Este tiene ya tres submodelos, ya que además de a las empresas, se dirige a las administraciones públicas y universidades y también a los centros especiales de empleo. Sobre estos últimos ha destacado que dan mucho empleo a personas con discapacidad, pero también se quiere que busquen ese camino a la excelencia en la gestión y que sea certificado.

Asimismo, ha señalado que ya hay más de 30 empresas certificadas, sobre todo grandes grupos empresariales como Gas Natural, Acciona, que pueden hacer de palanca y trasladar a su cadena de valor su compromiso con la discapacidad. Ha incidido en que se trata de un sello de calidad, que va más allá del cumplimiento de la normativa aplicable.

Martín, además, ha señalado que es la primera vez que presentan el sello en Asturias, a lo que ha destacado que se haga desde la colaboración público-privada. Dicho esto, ha matizado que hay grandes empresas que cuentan con esta certificación que tienen delegaciones en Asturias entre otras autonomías.

Ha resaltado, también, que esta certificación ayuda a poner en valor a la empresa y a diferenciarse respecto a otras. Sobre el proceso de certificación, ha apuntado que es variable, ya que algunas ya tienen medidas implantadas y otras precisan que les asesoren, a lo que ha añadido que deben pasar además una auditoría externa.

A su juicio, es un problema de desconocimiento, ya que la gente no se niega a hacer las cosas o las hace mal a propósito sino por falta de información. Ha enfatizado, a este respecto, que hay cosas "muy sencillas" que se pueden hacer o por poco coste, como pueda ser colocar unas pegatinas, que pueden favorecer la inserción de un colectivo que suma las cuatro millones de personas en España.

Por su parte, Barcia ha destacado la puesta en marcha de este tipo de proyectos en colaboración de las empresas. En este sentido, ha apuntado que desde el Ayuntamiento seguirá colaborando con estas iniciativas.