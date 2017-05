El Foro Europeo de la Discapacidad urge a aprobar una Acta Europea de Accesibilidad "exigente" que garantice la igualdad

Etiquetas

El presidente del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis, ha urgido a la UE a aprobar una Acta Europea de Accesibilidad en unos "términos exigentes" para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad con el resto de la población.

Vardakastanis ha participado en la presentación de la Asamblea General Anual del EDF que se celebrará los días 13 y 14 de mayo en Madrid, en la que ha calificado la situación actual de la UE como "un momento crítico" y ha subrayado la necesidad de crear "un tejido asociativo de la discapacidad fuerte e independiente" que permita sostener la lucha de las personas con discapacidad para "avanzar progresivamente en materia de accesibilidad".

En este sentido, ha valorado el trabajo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en cuya sede se ha celebrado la presentación, porque, según dice, "ha sido una de las entidades que desde el inicio ha sido más potente, estable y que más apoyo ha dado al EDF".

Por su parte, el secretario general del CERMI Estatal y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, se ha mostrado orgulloso de que Madrid acoja la Asamblea General Anual del EDF y se ha mostrado convencido de que "no es de recibo que los estados encuentren razones para no apoyar" un Acta Europeo de Accesibilidad.

En el caso de España, ha hecho hincapié en que "no sería admisible que no apoyara esta iniciativa para que otros países avancen", cuando el propio país "tiene una legislación en materia de accesibilidad bastante actualizada".

Aún así, Durán ha recordado que España "todavía no ha reformado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General" (LOREG), algo que considera indispensable para "hacer posible que todas las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al voto". "Tenemos, por tanto, nuestra propia batalla nacional en España, pero hay muchas cuestiones que conectan con la batalla internacional", ha manifestado.