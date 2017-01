Fundación Adecco refleja los vínculos entre personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en su calendario 2017

Etiquetas

La Fundación Adecco acaba de presentar su calendario anual 2017 que bajo el tema 'Personas que ayudan a personas' refleja los vínculos que se crean entre personas con discapacidad y en riesgo de exclusión sociolaboral que acuden a la institución en búsqueda de un empleo o de la ayuda necesaria para normalizar su vida, y los profesionales que trabajan para conseguirlo.

El calendario, que cuenta con la colaboración de 12 empresas (Lanik, Cepsa, Echemar SL, Sealed Air, HP, Davigel, JYSK, Gas Natural Fenosa, Caja Rural del Sur, Enresa, REE y BMC) pone rostro a doce historias, una por cada mes y refleja al mismo tiempo los distintos programas y profesionales que desde la Fundación Adecco ayudan a que personas como Iker, Isabela, Sergio, Eduardo, Paula, Eduardo, Pablo, Tamara, Nicolás, Paloma, Álvaro y María tengan una vida normalizada a lo largo de su ciclo vital, desde la infancia hasta la edad adulta y laboral.

En este sentido, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de actividad de las personas con discapacidad se sitúa en un 33,9%, un dato 44,2 puntos inferior a la tasa de actividad de la población en general, situada en un 78,1%.

Para el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, "la escasa tasa de actividad de las personas con discapacidad pone de manifiesto como muchas de ellas en edad laboral no tienen trabajo ni lo buscan por temor a los prejuicios y estereotipos que aún persisten en la sociedad y en el tejido empresarial".

"Prejuicios que llevan a que estas personas sean rechazadas en un proceso de selección, por ejemplo --añade--. Otros factores como la sobreprotección y el desconocimiento que existe en torno a la discapacidad hacen que estas personas decidan no buscar un empleo. Por todo ello, debemos seguir trabajando para concienciar a toda la sociedad y a las empresas de la necesidad de apostar por el talento de las personas con discapacidad, un talento que no siempre se percibe. Igualmente, debemos preparar a estas personas desde su infancia, y también a su entorno, para que el día de mañana tengan a su disposición toda la autonomía y recursos necesarios para encontrar un empleo que no ponga límites a sus capacidades".

Así, aspectos como la atención temprana, el trabajo con las familias, la sensibilización de niños y adultos en torno a la discapacidad, la formación y la potenciación de la autonomía personal, la orientación laboral desde la etapa universitaria, la intermediación con empresas y el acompañamiento son cruciales a llevar a cabo cuando se trata de conseguir la plena inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, según Fundación Adecco.

A estos aspectos se les da mucha importancia en este calendario en el que también han participado los embajadores de la Fundación Adecco: Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down; Raquel Domínguez, deportista con discapacidad y Joan Pahisa, ingeniero, escritor y deportista de talla baja.

Por último, con este nuevo calendario, la Fundación Adecco busca transmitir una actitud de superación, que unido a todo lo comentado anteriormente convierta a las personas con discapacidad en #GrandesProfesionales. El calendario 2017 de la Fundación Adecco puede visualizarse y descargarse en el link 'http://fundacionadecco.org/calendario/2017.pdf'.