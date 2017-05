EL GOBIERNO SE COMPROMETE "A ESTAR A LA ALTURA DE LOS RETOS" DE LA DISCAPACIDAD

Etiquetas

- En la Asamblea Anual del Foro Europeo de la Discapacidad que se celebra en Madrid. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, se comprometió este sábado, ante el tejido asociativo de la discapacidad española y europea, a que el Gobierno “esté a la altura de los desafíos y retos” de la discapacidad.Así se manifestó Garcés durante su intervención en la inauguración de la Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), que se celebra este año en España, coincidiendo con el 20 aniversario de la Plataforma Europea y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). En concreto, el evento se desarrolla este fin de semana en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid.El secretario de Estado hizo hincapié en el constante compromiso y apoyo de España a todas las acciones sociales europeas. “Queremos una Europa sin barreras sociales, pero para ello es necesario que todos vayamos en la misma dirección”.“España es un referente internacional porque tenemos uno de los movimientos asociativos más potentes de toda Europa”, destacó. Asimismo, dijo que “tenemos que tener en cuenta que más de 700.000 personas con discapacidad han encontrado empleo en los últimos años y más de 225.000 están afiliadas a la Seguridad Social, por lo que podemos decir que vamos en buena dirección”.La Comisaria Europea de Empleo, Asuntos Sociales y Mercado Laboral, Marianne Thyssen, abogó por seguir trabajando de forma conjunta con las asociaciones de la discapacidad para avanzar en materias como la accesibilidad, la libertad de movimiento o la aprobación del ‘Pilar Europeo de derechos sociales’.Asimismo, recordó que en la UE, las personas con discapacidad tienen una tasa del 20% de riesgo de exclusión, y advirtió de que para 2020, la cifra de personas con discapacidad podría pasar de los 80 millones actuales a los 120. “Como comisaria, las organizaciones de la discapacidad me han demostrado que siempre puedo contar con su apoyo”, apuntó.VARDAKASTANISPor su parte, el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis, manifestó que “la lucha por los derechos de las personas con discapacidad requiere del compromiso de todas las instituciones para evitar los problemas cometidos en el pasado y planificar correctamente el futuro”.Así, Vardakastanis repasó todos los logros alcanzados en los últimos 20 años y remarcó la importancia que tuvo la creación de un tratado de derechos humanos para la protección de las personas con discapacidad y que nació bajo las siglas de Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).A pesar del éxito y de los avances alcanzados, el presidente del EDF aseguró que la lucha por una Europa inclusiva así como la puesta en marcha de un mecanismo que luche contra la discriminación “continuará siendo el motor principal del EDF”. “Comenzamos una nueva época y, por este motivo, proponemos a la Comisión que tome la iniciativa y comience a preparar una agenda europea de derechos de la discapacidad”.MEJORA COLECTIVAPor su parte, el presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, comenzó su intervención dando la “bienvenida” a Madrid a los 33 consejos nacionales que componen el EDF, “y especialmente al número 34, formado por personas refugiadas”, que participarán en la Asamblea como un consejo nacional más, a fin de poner de relieve las demandas de las personas refugiadas con discapacidad. “Europa no puede permitir la situación en la que se encuentran", denunció.Además, aseguró que “pasados 20 años de la creación del EDF y del Cermi estamos más convencidos que nunca de la necesidad de que haya una Europa fuerte y unida”, dado que “para las personas con discapacidad, puestas a la fuerza en una situación periférica, situadas en el extrarradio de la vida en comunidad, Europa es una oportunidad de mejora colectiva”. Eso sí, adviritió de que “no nos basta con cualquier Europa”, y subrayó que, por ejemplo, “no nos gusta la Europa que en estos meses no es capaz de aprobar un Acta Europea de Accesibilidad o que permite que haya compañías aéreas que puedan impedir el derecho a volar a alguien por razón de discapacidad”.La privación del derecho al voto por razón de discapacidad (100.000 personas en España); la persistencia de una educación segregada y segregadora o de prácticas abominables como las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad a mujeres y niñas; la negación de una igual capacidad jurídica; internamientos involuntarios por discapacidad psicosocial, o discriminaciones por falta de entornos accesibles, son algunas de las “graves situaciones” que el presidente del Cermi ha explicado que todavía tienen que afrontar las personas con discapacidad y sus familias.“A todo esto se une hoy en España la desaparición de la principal fuente de financiación pública del Tercer Sector. No es culpa del Gobierno, pero está ahí y sólo nuestro Ejecutivo puede, si no resolverla, sí remediarla”, aseguró.ONCEMientras, el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, destacó que la Asamblea del EDF se celebre en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid, “que durante mucho tiempo fue un colegio para personas ciegas. En cambio, hoy los 7.500 niños ciegos que tenemos en España se educan ya en los colegios ordinarios, compartiendo pupitre con sus hermanos y amigos en un proceso de inclusión por el que hemos luchado a lo largo de la historia”.Además, subrayó como pilares básicos de la ONCE “la solidaridad, la unidad y la ilusión”, y pidió al Gobierno que “eche el resto” para salir de la actual crisis económica, “que puede hipotecar el futuro de las entidades sociales”.“Hemos aguantado las injusticias en el momento de los recortes, cuando además, la discapacidad ha sido siempre lo último. Creo que no es justo”, añadió Carballeda, quien hizo un llamamiento al Gobierno para que se mantenga la solidaridad de la ciudadanía cuando marca la ‘X Solidaria’ en su declaración de la Renta.Por último, Luca Jahier, presidente del Grupo III del Comité Económico y Social Europeo agradeció las palabras del presidente del EDF y enfatizó la importancia de crear nuevas medidas a nivel a europeo para impulsar la integración de los más de 80 millones de personas con discapacidad de Europa. “El trabajo que hemos desarrollado hasta la fecha ha permitido mejorar la situación en la que se encontraban las personas con discapacidad hace unos años, aunque todavía tenemos que dar más pasos en esta dirección”, señaló Jahier.Además, remarcó la necesidad de seguir trabajando conjuntamente con el resto de mecanismos competentes, “ya que todos luchamos por los mismos intereses. La Unión Europea deberá seguir luchando por promover la justicia social, así como la protección de los derechos de las personas son discapacidad, ya que lo valores europeas se traducen en derechos”.También lamentó que algunos de los avances logrados estos años atrás sólo se apliquen a los países de la eurozona y no a todos los ciudadanos de la Unión Europea. “Todo lo que sea luchar por la implantación del pilar europeo de derechos sociales cuenta con nuestro apoyo. No podemos ser políticamente neutros, debemos tomar posición”, concluyó.