EL GOBIERNO CONDENA LA DISCRIMINACIÓN SUFRIDA POR PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN EN VINAROZ

Etiquetas

La Dirección General de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, condenó este jueves la discriminación sufrida por un grupo de personas con síndrome de Down a las que un hotel de Vinaroz (Castellón) se negó a alojar.Fuentes de la Dirección General de Discapacidad expresaron a Servimedia que "lamentamos y condenamos cualquier episodio de discriminación a personas con algún tipo de discapacidad, física, psíquica o sensorial", como el denunciado en Vinaroz, y agregaron que "seguiremos trabajando para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida".Down España denunció este jueves un nuevo caso de discriminación contra el colectivo de personas con síndrome de Down y acusó al Hotel Roca de Vinaroz de negar el acceso a un grupo de jóvenes con esta discapacidad que habían reservado habitaciones.Según la Fundación Catalana Síndrome de Down, de la que son usuarios los jóvenes afectados, sus responsables presentaron una denuncia ante los Mossos d'Esquadra contra el citado establecimiento después de que el 13 de abril el hotel cancelara la reserva que había realizado el grupo con dos semanas de antelación.Cuando los jóvenes intentaron hacer el registro en el mostrador, se les comunicó que no había reserva alguna a su nombre y que no había habitaciones disponibles, afirman desde la entidad.Asimismo, Down España apunta que la empleada del hotel se negó a comprobar el documento de reserva e ignoró cualquier solicitud de una explicación, llegando incluso a negarles el acceso a una hoja de reclamaciones.La Fundación Catalana Síndrome de Down y la agencia de viajes a través de la cual se contrató el hotel aseguran que contactaron con el operador turístico para saber cuál había sido el problema y que éste les comentó que la noche anterior, la del 12 de abril, la dirección del hotel envió un correo electrónico donde comunicaba la cancelación de la reserva, “por ser los clientes 'minusválidos'”.