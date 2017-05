EL GOBIERNO FELICITA A ANA PELÁEZ POR SER ELEGIDA VICEPRESIDENTA DEL FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, felicitó este lunes a la española Ana Peláez por ser elegida ayer vicepresidenta de Comités Nacionales del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), y aseguró que es un “merecidísimo reconocimiento” a su trabajo.Ana Peláez es también Comisionada para los Asuntos de Género del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, directora de Relaciones Internacionales de la ONCE y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación ONCE para Latinoamérica.“Felicidades Ana Peláez por tu nombramiento”, expresó la ministra en su cuenta personal de Twitter, donde destacó que se trata de “un merecidísimo reconocimiento al gran trabajo que haces”.Asimismo, Peláez también recibió la felicitación de la senadora del Grupo Popular y presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara Alta, Susana Camarero, quien utilizó la citada red social para expresarle su enhorabuena.“Enhorabuena a mi querida Ana Peláez por haber sido elegida vicepresidenta del Foro Europeo de Discapacidad”, manifestó Camarero, quien fue secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.Por último, Camarero finalizó el ‘tuit’ deseando a Peláez “mucha suerte” en esta nueva andadura."APUESTA CLARA POR LA IGUALDAD"Tras ser elegida Ana Peláez declaró a Servimedia que luchará por llevar adelante su lema, "no dejar a nadie atrás" y en especial "a las personas con discapacidad más excluidas, a las que tienen más dificultades para poder acceder a las organizaciones, como por ejemplo los refugiados con discapacidad"."Tenemos que dar voz a todas estas personas. La sociedad no está siendo sensible con ellos", agregó.Valoró ser vicepresidenta del EDF como "un reconocimiento hacia el movimiento de la discapacidad de España" y recordó que aunque aún hay muchas metas por conseguir "la Fundación ONCE es un referente para todos en empleo y en igualdad de oportunidades".Por último, destacó que elegir a una mujer con discapacidad para un cargo tan relevante dentro del EDF "es una apuesta clara por la igualdad de oportunidades y no discriminación del sector más olvidado dentro de las propias organizaciones como son las mujeres con discapacidad”.