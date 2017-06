El Hospital Costa del Sol acoge una conferencia de Pablo Pineda sobre una visión renovada de la discapacidad

Etiquetas

El actor Pablo Pineda ha protagonizado este miércoles una conferencia en el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) en la que ha ofrecido una visión renovada de la discapacidad en una jornada dirigida a pacientes, familiares, profesionales y a la ciudadanía en general.

Este evento se contextualiza en el proyecto #DiversidadSinEtiquetas desarrollado por la Agencia Sanitaria Costa del Sol y la Fundación Adecco. La Agencia comprometida con la integración social y laboral de las personas con discapacidad ha llegado a un acuerdo con esta fundación, una entidad sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

El eje principal de este proyecto conjunto se basa en el talento de las personas, razón por la que se ha contado con Pablo Pineda, actor, escritor, presentador y consultor en diversidad. Además, es también el primer diplomado europeo con Síndrome de Down.

Durante la conferencia, Pineda ha compartido con los asistentes su propia experiencia vital: "yo soy el menor de cuatro hermanos y mis padres me criaron como a todos los demás, no dejaron que el síndrome de Down marcara mi vida y ahí es donde está la clave de mi desarrollo como profesional". Utilizando su biografía como línea argumental, Pineda ha dejado claro a los asistentes que "la discapacidad es una característica más de la persona y no determina la valía de un profesional: sólo si eliminamos esta etiqueta podremos valorar a las personas por lo que realmente importa: su talento".

Además, ha remarcado que: "en pleno siglo XXI no podemos seguir lastrando las oportunidades de las personas con discapacidad, es hora de que la sociedad renueve su visión y valores y se deje sorprender por nosotros, pues tenemos mucho que decir y que aportar".

A través de este acuerdo de colaboración entre la Agencia y esta fundación se están llevando a cabo acciones para favorecer la participación de las personas con discapacidad en la sociedad y en el mercado laboral.

En este sentido, se han puesto en marcha algunas iniciativas como el proyecto transversal Plan Aflora, el Plan Familia, dirigido a familiares con discapacidad de los trabajadores del hospital, jornadas para sensibilizar a los propios empleados del hospital y a la ciudadanía en general como esta jornada, de cara a normalizar la discapacidad en la plantilla y en la sociedad; o planes de capacitación profesional, que formen a las personas con discapacidad para que conozcan y aprendan las diferentes posiciones desempeñadas por el personal del centro hospitalario.