Más de 100 adolescentes con discapacidad participan desde hoy en el III Encuentro de Escuelas Deportivas de ONCE

Etiquetas

Alrededor de 110 chicos y chicas ciegos y con discapacidad visual grave, de entre 11 y 15 años, procedentes de toda España, participarán en el tercer Encuentro de Escuelas Deportivas de la ONCE, que se celebrará del 19 al 21 de mayo en el CRE de la ONCE en Alicante para favorecer la integración y reforzar toda la estructura de Deportes de la ONCE a nivel estatal, según ha informado la fundación.