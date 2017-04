1 MAYO. DOWN MADRID Y VÍA CÉLERE MUESTRAN LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Etiquetas

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), con motivo de la celebración el próximo lunes del Día Internacional de los Trabajadores, ha presentado oficialmente este viernes el vídeo ‘Formación Inclusiva. Un Reto y Una Realidad Posible’, un relato audiovisual en el que un joven con síndrome de Down da a conocer la experiencia formativa que le ha facilitado su entrada al mercado laboral ordinario, gracias al apoyo de Fundación Vía Célere.El vídeo se enmarca en un proyecto formativo que persigue la inclusión educativa y laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, mediante la realización de estudios postobligatorios en la Escuela Profesional Javeriana de Madrid a partir del curso 2016/17.De esta forma, Down Madrid pone a disposición de los alumnos de esta iniciativa un apoyo tutelado, que se ajusta a las necesidades de cada uno para ayudarles a completar con éxito el ciclo formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa. Además, se incluye un componente de refuerzo a la empleabilidad con la realización de prácticas en empresas a partir del segundo año con el objetivo de que puedan incorporarse de forma permanente a la plantilla.El propósito es continuar con la experiencia piloto llevada a cabo durante el curso 2015/16, en el que dos estudiantes con discapacidad intelectual finalizaron el primer año de Grado Medio de Gestión Administrativa. La previsión es que cada año durante los próximos tres cursos, se incorporen dos nuevos beneficiarios al Grado.ENTRADA AL MUNDO LABORALNacho Mora, de 19 años y protagonista del vídeo, muestra el proceso formativo que ha vivido y que le ha dado entrada al mundo laboral, y cuenta las tareas que desarrolla a diario en los diferentes escenarios de las organizaciones que han apostado por este proyecto de Formación Profesional.Para Elena Escalona, directora general de Down Madrid, es fundamental que las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales tengan la oportunidad de encontrar un empleo adaptado a sus capacidades. “Tener un trabajo contribuye a la plena inclusión de estas personas en la sociedad, mejorando su autonomía y calidad de vida, y contribuyendo a la construcción de su propio proyecto de vida independiente”, asegura.Por su parte, la Fundación Vía Célere indica que éste es el primer proyecto que apoya en el marco de su nueva estrategia, donde la acción social y los proyectos dirigidos a los colectivos más vulnerables cobran especial importancia.“La educación es la clave para generar oportunidades en la vida y es fundamental que, en edades más adultas, haya también una educación inclusiva y de calidad para jóvenes con capacidades diversas”, señala Carlos Valdés Sauras, director de la Fundación Vía Célere.