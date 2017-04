MADRID. INSERTA RESALTA LA IMPORTANCIA DE LA “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” EN LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

La directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, destacó hoy en el Desayuno por Talento 'Igualdad de Oportunidades, ¿Reto o Realidad?, organizado por esta entidad de la Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, la importancia que tiene para la inserción laboral de estas personas que los proyectos que se hagan en este sentido se diseñen “desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades”.Durante su intervención en el citado desayuno-coloquio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el que también participó el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, y el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, manifestó que "los proyectos son importantes pero, sobre todo, no tenemos que dejar de tener en cuenta que las acciones desde el principio deben de ser diseñadas desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades”.En este sentido, Carcedo explicó que “el empleo y la formación son importantes, pero son transversales y deben de serlo para la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la lucha por la empleabilidad y la calidad de vida de los colectivos que más difícil lo tienen”.Por su parte, Martínez Donoso lamentó que la distribución del Fondo Social Europeo no sea "equitativa a la realidad que existe”, puesto que se realiza dependiendo de la renta per cápita de cada comunidad autónoma y no del número de personas con discapacidad que hay en ellas.Emplazó al consejero a que se convierta en aliado ante el Gobierno de España de las personas con discapacidad en este asunto y anunció a Izquierdo que le enviará una carta para pedirle apoyo para lograr que los fondos se repartan en base a ese criterio.