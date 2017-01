INSERTA BUSCA 16.700 CONTRATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD HASTA 2020

Etiquetas

La secretaria general de Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, Virginia Carcedo, destacó que con los nuevos programas operativos esperan conseguir “más de 66.800 beneficiarios directos, de los cuales, 30.800 recibirán formación para la mejora de su empleabilidad y 16.700 lograrán un contrato laboral”.Carcedo declaró que la entidad desarrollará dos nuevos programas operativos dentro del periodo de programación del Fondo Social Europeo, que se corresponde con el septenio 2014-2020, como consecuencia de “la buena gestión y los buenos resultados de los dos programas anteriores“. En este sentido, detalló que desde el año 2000 “cerca de 240.000 personas con discapacidad han sido beneficiarias de alguna de las actividades que hemos hecho”, en concreto se registraron “más de 62.000 contratos laborales” y se formaron a “más de 80.000 personas”.“Antes gestionábamos un programa operativo común para todas las personas con discapacidad, independientemente de su edad, su perfil y su discapacidad, pero ahora gestionamos dos programas diferentes”, afirmó Carcedo, que explicó que se trata de “un Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) para todas las edades y para todos los perfiles en todo el territorio nacional y un Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) para jóvenes con discapacidad de menores de 30 años”.Carcedo justifica esta distinción porque “no se gestiona igual al tratarse de joven con discapacidad”, puesto que “su forma de trabajar y su forma de relacionarse con la sociedad no es la misma que una persona con discapacidad de otra edad”. “Nosotros trabajamos estrechamente con los jóvenes, los cuales tienen un tutor que se preocupa de que acudan a las clases y está cerca de ellos para empoderarlos”, agregó.Destacó la necesidad de este programa específico, teniendo en cuenta que “la tasa de actividad de los jóvenes entre 16 y 24 años apenas ronda el 25%, casi nueve puntos menos que la media del colectivo de personas con discapacidad y 13,6 menos que los jóvenes sin discapacidad”.IGUALAR TASAS DE ACTIVIDADCarcedo hizo hincapié en que Inserta es “una entidad de personas con discapacidad trabajando para personas con discapacidad”, con el objetivo de “conseguir que la tasa de actividad de las personas con discapacidad sea similar a la tasa de actividad de personas sin discapacidad”.Para lograrlo, destacó la importancia de “la labor de sensibilización”, de cara tanto a “las grandes empresas, que están obligadas legalmente a contratar personas con discapacidad, como a las pequeñas y medianas empresas que suponen el 98% del tejido empresarial”.Por último, la secretaria general de Inserta Empleo indicó que “lo importante aquí es que hay que convencer y no obligar” a las empresas a que contraten personas con discapacidad, aunque reconoció que “este tipo de políticas tienen que existir, porque la discriminación existe”.