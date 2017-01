La Junta de Extremadura firma un convenio para promover la accesibilidad universal en espacios de uso cultural público

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha firmado este martes un convenio de colaboración con representantes la Asociación para la Atención e Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) y de otras instituciones, para promover la accesibilidad universal en la Red de Teatros de la región, así como en otros edificios de uso cultural público.

En la firma del convenio también han estado presentes el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles; la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas; el presidente de la Fempex, Francisco Bellavista, y el de Apamex, Jesús Gumiel.

También han asistido el presidente de la Fundación Caja Badajoz, Emilio Vázquez, mientras que en representación de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura ha estado Javier Franco Rubio, y por Caja Rural de Extremadura, Juan Ramón Gómez.

Con este convenio "se prioriza la instalación en dichos edificios de dispositivos, tales como bucles de inducción magnética o similares para garantizar la comunicación a personas con discapacidad auditiva en estos espacios", según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

De esta forma se persigue "la integración cultural de este colectivo", según ha destacado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

Según Vergeles, se trata de una iniciativa "única en España" para implantar un "servicio de apoyo en toda la región que permita la participación artística de personas con déficit auditivo".

Además, ha destacado que "no hubiera sido posible sin el trabajo de Apamex y la Fempex, y gracias al apoyo económico de la Fundación Caja Badajoz, Fundación Bancaria Caja de Extremadura y Caja Rural de Extremadura".

Por su parte, el presidente de la Fempex, Francisco Bellavista, ha señalado que con este convenio "se apuesta de manera clara por la igualdad, la eliminación de barreras y la accesibilidad universal, y se apuesta por la cultura y por el mundo rural", ya que la iniciativa, según ha señalado, "no solo va a llegar a los grandes espacios, si no a la inmensa mayoría, estén o no en la Red de Teatros de Extremadura".

En este sentido, Bellavista ha manifestado que espera que "sea un convenio perdurable y ampliable" y que se busquen más colaboraciones para mejorar la accesibilidad en todos los municipios.

La implantación de estos sistemas de apoyo a la comunicación para personas con discapacidad auditiva se llevará a cabo siguiendo el Decreto que regula la Red de Teatros de la región y a través de la solicitud de los distintos ayuntamientos.

El convenio tiene una duración de tres años, período en el que la Fundación Caja Badajoz, Fundación Bancaria Caja de Extremadura y Caja Rural de Extremadura aportarán 12.000 euros cada una, cantidad que podrá ser ampliada en dicho período de tiempo.