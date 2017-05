Junta y Predif abren en Valladolid una oficina de gestión de asistente personal, la mejor pero menos dada prestación

Etiquetas

El presidente de Cermi ve "un círculo virtuoso" en esta prestación, que se impulsará con un congreso internacional en junio en Valladolid

La Junta de Castilla y León y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) han abierto en Valladolid una oficina de servicio integral de asistencia personal, una prestación que pretende impulsarse como apoyo a las personas dependientes y con discapacidad, ya que es una de las mejores pero también de las que menos se proporcionan y demandan.

Así se ha puesto de manifiesto durante la inauguración de esta oficina, la única junto a la que Predif tiene en Andalucía, a la que han acudido las consejeras de Familia e Igualdad de Oportunidades y Economía y Hacienda, Alicia García y Pilar del Olmo, respectivamente; el presidente de Predif Castilla y León, Francisco Sardón; y el presidente de Cermi España, Luis Cayo Pérez Bueno.

La consejera de Familia ha señalado que la oficina pretende una atención personalizada a las personas dependientes y con discapacidad en un espacio cedido durante los próximos 20 años por la Consejería de Hacienda, donde además de gestionar el acceso a la misma se pretende formar a futuros asistentes.

El objetivo es dar una mayor atención, información, asesoramiento y gestión en materia de asistencia personal, una prestación que permite una mayor autonomía a las personas con discapacidad.

A este respecto, Alicia García ha señalado la necesidad de dar un impulso a esta prestación, en la que Castilla y León se sitúa en segundo lugar en cuanto a su personas que la reciben, con 319.

La consejera ha señalado que entre las ventajas está el hecho de que es una garantía de atención en la que las personas con dependencia pueden elegir lo que necesitan en cada momento y además resulta "muy positiva" para el entorno familiar, genera empleo y fija población. Asimismo, ha incidido en que la prestación económica vinculada a este servicio es entre un 20 y un 75 por ciento superior al mínimo estatal.

A través de la oficina --con más de 91 metros cuadros y situada en el número 160 del Paseo de Zorrilla-- se va a facilitar el acceso a las personas dependientes a esta prestación, se las acercará el servicio y se las apoyará en su gestión, también en la selección de asistentes, a los que se ofrecerá formación y capacitación.

También junto a Predif se ha llevado a cabo una iniciativa para formar a personas en riesgo de exclusión y perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía para convertirse en asistentes personales, algo en lo que participaron 32 personas en 2016.

IMPULSO AL ASISTENTE

Alicia García ha recordado que la Junta trabaja para aprobar la normativa que regulará los requisitos que deben cumplir las entidades para proporcionar esta prestación.

Además, Castilla y León acogerá los días 27 y 28 de junio un Congreso Internacional sobre asistencia personal, una prestación sobre la que también Francisco Sardón ha señalado la apuesta de Predif, dada la importancia que supone para las personas con discapacidad, a las que se facilita una herramienta para mantener una vida más activa, participativa y autónoma, "menos dependiente".

"Da sentido a la génesis de la Ley de Dependencia", ha señalado Sardón, quien ha explicado que el Ministerio y las comunidades autónomas trabajan para establecer estándares comunes sobre la formación de los asistentes personales.

A este respecto, ha señalado que Predif apuesta por una formación de 50 horas en la que se aborden conocimientos básicos sobre discapacidad y dependencia porque la formación específica se la dará el propio usuario con sus demandas de atención. En este contexto, ha añadido que el perfil laboral del asistente es "muy elástico" y flexible.

Sardón ha incidido en que la atención que tratan de dar es básicamente en el medio urbano, mientras que en el ámbito rural contarán con el apoyo de Aspaym.

También el presidente de Cermi ha destacado el escaso uso de esta prestación, algo que considera que se produce por desconocimiento de las administraciones y de los técnicos que en un momento pueden aconsejar su uso y también de las propias personas con discapacidad.

Aún así, Luis Cayo considera que este tipo de prestaciones son un "círculo virtuoso" porque son las más baratas, generan empleo, supone más empoderamiento y autonomía para las personas con discapacidad.

Además, ha advertido de que en el ámbito estatal hay elementos que no favorecen esta prestación porque si no hay una entidad intermedia hay que recurrir a personas del epígrafe de empleados de hogar, cuando no es lo mismo dado que se requiere un mínimo de formación.

RESPIRO PARA LA FAMILIA

A la inauguración de esta oficina ha acudido Rocío Molpeceres, una persona con discapacidad que tiene a María Antonia Rodríguez a su lado como asistente personal.

Molpeceres ha señalado que contar con un asistente ha supuesto un cambio "muy grande", sobre todo a nivel psicológico porque ha pasado de depender de su familia a poder tomar decisiones y disponer de su propio tiempo, al igual que su familia, alguno de cuyos miembros tenía que cambiar turnos de trabajo para atenderla.

Por su parte, María Antonia Rodríguez ha explicado que tenía una situación complicada y surgió la oportunidad de formarse como asistente personal, un trabajo que considera "muy importante" porque es la "herramienta" de su "jefa", como se ha referido a Rocío Molpeceres.

"Yo guío su silla, pero ella decide qué, cómo y cuándo lo hace", ha señalado Rodríguez, quien ha incidido en que sus labores consisten en el aseo personal y el apoyo a lo largo del día a Molpeceres, una persona "muy activa" que ostenta la Vicepresidencia de Aspace, por lo que viaja mucho.