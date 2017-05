Junta asegura mantener su compromiso con las personas con discapacidad, a pesar de la "asfixia económica" del Estado

Etiquetas

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado este miércoles que la Junta mantiene su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, a pesar de la "asfixia económica" de los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Así se ha pronunciado la consejera del ramo durante su intervención en el Pleno del Parlamento, donde ha dado cuenta del grado de cumplimiento de la moción relativa a política general en materia de discapacidad, aprobada por la unanimidad de esta Cámara.

Sánchez Rubio ha reconocido que "quedan muchas cosas por hacer", pese a que ha destacado que el Gobierno andaluz ha realizado muchas otras. Ha negado "triunfalismo" por parte de su departamento en materia de discapacidad y ha criticado los recortes que el Gobierno central ha llevado a cabo, "dejando de invertir 2.800 millones".

Sánchez Rubio ha recordado algunos de los recortes que ha realizado el Estado en el periodo 2011-2017 como el del diez por ciento en el Programa de Atención a la dependencia y el 40 por ciento en el Plan Nacional sobre Drogas, los servicios sociales a personas mayores y a personas con discapacidad o la atención a emigrantes. En concreto, los programas de personas mayores han perdido en total 500 millones de euros y la atención a la personas con discapacidad 180 millones de euros. Igualmente, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de Servicios Sociales ha descendido un 68 por ciento.

Frente a "este escenario de recortes", el Ejecutivo andaluz ha seguido avanzando con iniciativas, planes, normativas y otras medidas para atender "las nuevas realidades a las que deben enfrentarse cada día las personas con discapacidad", ha apuntado la consejera, añadiendo que las acciones de la Junta están presididas por la transversalidad, incluyendo políticas y líneas de acción de carácter general.

La consejera ha destacado algunas de estas iniciativas como el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, con el objetivo de prevenir y evitar el agravamiento de la dependencia y de la discapacidad, y el I Plan Andaluz de Atención integral a menores de 0 a 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla con un horizonte hasta 2020. Éste último es el primero que aprueba una Comunidad autónoma, elevando la edad obligatoria de atención de los tres años que exige la Ley a seis años.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado una Estrategia para la Reducción de los tiempos de respuesta asistencial y así acortar los tiempos en la tramitación del procedimiento. Igualmente, Sánchez Rubio ha recordado algunas prestaciones de la Junta del sistema de la dependencia como las 14.868 plazas financiadas con dinero público que se distribuyen, entre otras, en atención residencial (5.589 plazas), unidades en centros de día (2.887 plazas) y el servicio de estancia diurna con terapia ocupacional (539 plazas).

Sánchez Rubio ha recordado también en la Cámara las subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para 2017 por importe de seis millones de euros y 360.000 euros, según sean sus destinatarios instituciones o personas individuales, para la realización de programas y el mantenimiento de las estructuras asociativas en el ámbito de las personas con discapacidad. El Pacto Andaluz de Accesibilidad es otra de las iniciativas a la que ya se han adherido 210 municipios.

Además de las actuaciones específicas de su departamento, la consejera ha repasado las iniciativas de otros departamentos de la Junta que están "estrechamente relacionados con las personas con discapacidad". En este contexto, ha hecho especial mención a las acciones que se desarrollan a través de la Consejería de Educación para atender a los menores con necesidades especiales, como prevé el modelo de Escuela inclusiva que se aplica en Andalucía y que permite que "más del 90 por ciento de la población escolar con necesidades educativas especiales están en los centros ordinarios".

PP-A: "JUNTA HABLA DE LOGROS QUE NO SE SUSTENTAN CON DATOS"

En el turno de los grupos, el diputado del PP-A Vicente Valero ha recordado que la moción fue promovida por su partido con el objetivo de terminar con la "situación de marginalidad" en la que se encuentra el colectivo de la discapacidad. Si bien, ha considerado que la Junta ha elaborado un informe "indescriptible" de cumplimiento de esta iniciativa con "palabras vacías para esquivar la mentira y hablar de supuestos logros que no se sustentan con datos". Y es que, en su opinión, la Junta no ha cumplido con su obligación.

En nombre de Podemos, su diputada Esperanza Gómez ha indicado que el grado de optimismo mostrado por la Consejería en relación al cumplimiento de esta moción no se corresponde con la realidad, así como tampoco lo que ha relatado la consejera ante este Pleno. No obstante, sí ha reconocido que se ha cumplido con la presentación del proyecto de ley de discapacidad, aunque lo ha criticado por "tener muchas deficiencias, no cumplir las expectativas y no ser ambicioso".

Por parte de Cs, la diputada Isabel Albás ha valorado "de buen grado" el informe realizado por la consejera sobre el cumplimiento de una moción y ha dicho esperar que "de aquí a unos meses" se puedan cumplir el resto de medidas incluidas que aún no han sido llevadas a efecto. Asimismo, ha apuntado que se trata de una moción transversal que afecta a diferentes consejería y ha dicho echar en falta comunicación entre las mismas.

La portavoz adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, ha considerado importante este debate, aunque ha destacado que "nueve o diez meses" puede no ser tiempo suficiente para el cumplimiento de muchas medidas, que pueden requerir hasta una legislatura. Ha reconocido que parte del contenido de la moción se ha cumplido y otra no, poniendo como ejemplo de este último caso actuaciones en materia de dependencia.

Finalmente, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha destacado que más de 50 folios de informe presentado por la Consejería "no es poco" y que "muchas de sus señorías no se lo han leído". Ha dicho que el PP es el partido "que pone las barreras" y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) solo destinan 53,28 millones para la discapacidad en toda España, "una cifra ridícula".