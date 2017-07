MELILLA ACOGE MAÑANA LA JORNADA ‘DISEÑANDO CIUDADES Y PUEBLOS PARA TODAS LAS PERSONAS’

Etiquetas

Melilla acogerá mañana, jueves, a partir de las 9.00 horas, la jornada ‘Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas’, organizada por Fundación ONCE en colaboración con la Fundación ACS, el Gobierno de la ciudad autónoma, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Cermi Melilla.El objetivo de este encuentro, que tendrá lugar en el Real Club Marítimo, es analizar las medidas que se pueden poner en marcha para lograr que las localidades de todo el país sean accesibles a todas las personas, eliminando así las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad y de las personas mayores.Está previsto que la inauguración de la jornada corra a cargo de Manuel Ángel Quevedo, consejero de Coordinación y Medio Ambiente del Gobierno de Melilla; Carlos Alberto Gordillo, director de la agencia de la ONCE en Melilla y secretario general de Cermi Melilla, y María Dolores Arjonilla, presidenta de Cermi Melilla.Entre las conferencias que figuran en el programa de este encuentro están las tituladas ‘Aplicación de la accesibilidad. Cambio de actitud’, a cargo de Carmen Fernández, arquitecto técnico del Área de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, y ‘Destinos turísticos inclusivos. Oportunidad de negocio’, que abordará Mercè Luz, jefa de Cultura y Ocio de la misma entidad.Igualmente, los asistentes a la jornada debatirán sobre la accesibilidad en el entorno construido y en los dispositivos móviles en las ciudades, además de sobre la comunicación sensorial y cognitiva. Conocerán, asimismo, experiencias y buenas prácticas en accesibilidad.El encuentro, que dejará espacio para el debate, concluirá con la intervención de Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, y Carmen Fernández, arquitecto técnico del Área de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE.