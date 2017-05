EL MINISTRO DE FOMENTO VISITA EL MODELO DE CASA ACCESIBLE DE FUNDACIÓN ONCE EN EL SIMA

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitó este jueves el modelo de casa accesible que Fundación ONCE ha instalado en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), en el que muestra las principales innovaciones en materia de accesibilidad universal y diseño para todos aplicadas a las viviendas.El director de Accesibilidad Universal e Innovación, Jesús Hernández, fue el encargado de guiar la visita del ministro, quien se mostró especialmente interesado por las innovaciones que incorpora la casa en espacios como la cocina, cuyos electrodomésticos y armarios se adecúan a los distintos usuarios. En el recorrido realizado, el titular de Fomento conoció la propuesta de casa accesible de Fundación ONCE, que ha reproducido una vivienda con salón, dormitorio, cocina y baño, además de un hall de entrada. En las distintas estancias se distribuyen productos de Samsung, Otis, Ugari Geriatrica, Fama, Elea, Simón y Fermax, además de los diseñados por la ONCE y el grupo de empresas ILUNION.En el espacio diseñado por Fundación ONCE, que cuenta con el patrocinio de Fundación ACS y Samsung y con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad, los visitantes podrán disfrutar de más de medio centenar de productos innovadores que facilitan la vida diaria de las personas en el domicilio. Así, entre los avances que integran este espacio accesible hay alfombras con detección de presencia; un ejemplo de las balizas Beepcons, desarrolladas por ILUNION, especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos; la nueva Smart TV de Samsung, que ha recibido el premio CES 2016 Best of Innovation en la categoría de tecnología accesible; un secador corporal; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable y otros utensilios de cocina diseñados para personas con discapacidad visual como balanza, reloj y báscula parlante, o una lámpara de mesa que se enciende con el tacto.