EL DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 4 DE ENERO

El Día Mundial del Braille protagonizará el cupón de la ONCE del próximo jueves, 4 de enero, coincidiendo con dicha celebración, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán este sistema de seis puntos que permite a las personas ciegas aprender, leer y escribir.El sistema de lectoescritura braille une a millones de personas ciegas de todo el mundo a la hora de acceder a su educación, a la lectura, a la información, al ocio, al empleo, o para identificar los objetos que les rodean. Por eso, el braille continúa jugando un papel muy importante para dar autonomía a las personas ciegas.La ONCE, además de defender y promocionar el uso del braille entre sus afiliados, vela por su correcto uso y por su implantación en todos aquellos productos de uso cotidiano que permitan su etiquetado en este sistema. Además, es una herramienta para la educación que los niños con discapacidad visual grave reciben en los Centros de Recursos Educativos de la ONCE y en las aulas de educación integrada del Estado.Para garantizar el uso correcto del Braille, la ONCE creó en 1984 la Comisión Braille Española (CBE), que determina los requisitos que debe cumplir un signo braille para que pueda ser leído fácilmente con la yema de los dedos. Desde la altura de los puntos al material utilizado para su impresión, todo se analiza para que pueda ser leído con facilidad por las personas ciegas.La CBE vela también para que las personas ciegas que deseen ejercer su derecho al voto cuenten con las herramientas en braille que les permitan hacerlo autónomamente. Se preocupa porque el Braille que se incluye en los envases de los medicamentos y otros productos esté correctamente escrito y se lea fácilmente; y por que las fórmulas matemáticas y químicas, los circuitos eléctricos y los movimientos de ajedrez se lean en braille.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es'.