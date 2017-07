Montón: "No entiendo el interés del Gobierno central en perjudicar a quienes han dejado de pagar por sus medicamentos"

Etiquetas

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha advertido este martes de que la Generalitat "no permitirá que personas que no tengan recursos suficientes o que se encuentren en situación de vulnerabilidad se queden sin tener acceso al tratamiento que necesitan" y ha asegurado no entender "el interés del Gobierno central en perjudicar al millón de valencianos que han dejado de pagar por sus medicamentos".