La ONCE dedica 22 millones de cupones a sus cuatro fundaciones: Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL) y Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps), con el objetivo de animar a la sociedad a colaborar de forma más directa con la labor de cualquiera de ellas.Esta serie de cupones, que lleva por título ‘Contigo sumamos’, se corresponde con los sorteos de los días 1, 2, 15 y 16 de febrero.Las páginas web de estas cuatro fundaciones cuentan con información para que cualquier persona o empresa pueda colaborar en múltiples aspectos, como apadrinar un perro guía o ser voluntario, y también incluyen plataformas de pago absolutamente accesibles donde sumarse a su labor.FUNDACIÓN ONCEEl cupón del 1 de febrero, protagonizado por Fundación ONCE, incluye las frases 'Más oportunidades para personas con discapacidad' y 'Colabora con fundaciononce.es'. La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988 por acuerdo del Consejo General de la ONCE. Es un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otras personas con discapacidad, para la mejora de sus condiciones de vida.La principal fuente de financiación de la Fundación ONCE para cada ejercicio proviene del 3% de los ingresos brutos de los productos de juego de la ONCE. Esta cifra supone un euro de cada tres de los que la ONCE dedica a servicios sociales. Su actividad principal se centra en las áreas de educación/formación; accesibilidad y empleo.FUNDACIÓN DEL PERRO GUÍALa Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) es el motivo del cupón del jueves 2 de febrero. Incorpora las frases 'Más autonomía de las personas ciegas' y 'colabora con perrosguia.once.es'.La FOPG, que en 2015 cumplió 25 años, en su historia ha facilitado más de 2.500 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad. En la actualidad, están en activo más de 1.000 perros guía que trabajan al lado de las personas ciegas.La Fundación ONCE del Perro Guía se crea adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. En sus actuales instalaciones, inauguradas por la reina doña Sofía, se adiestra a estos perros para evitar obstáculos fijos y móviles; avisar al usuario de cruces y escalones; buscar pasos de peatones, entradas y salidas de todo tipo de establecimientos, e incluso localizar escaleras o paradas de autobús.FOAL El 15 de febrero, el cupón lo protagoniza la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL). El cupón incluye las frases: 'Más solidaridad con Iberoamérica' y 'Colabora con foal.es'.FOAL es la expresión solidaria de la ONCE para con los cinco millones de ciegos iberoamericanos, cuyo objetivo es promover la plena integración, laboral y social, de las personas ciegas y con discapacidad visual grave con nacionalidad de países latinoamericanos en sus respectivos Estados.Creada en 1998, FOAL viene cooperando desde 2006 con ministerios y secretarías de Educación de América Latina, así como con instituciones de carácter local, que trabajan para conseguir una educación más justa e igualitaria dentro de sus sistemas educativos para todos los niños y niñas, en las áreas de atención temprana, educación primaria y secundaria.SORDOCEGUERALa Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (Foaps), que cumple 10 años, protagoniza el cupón del 16 de febrero, que incluye las frases 'Más medios para personas con sordoceguera' y 'Colabora con foaps.es'.Es una fundación de carácter asistencial creada a instancias de la ONCE y constituida en 2007. Tiene como fin promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las personas con sordoceguera, poniendo particular interés en la educación y el empleo para procurar la integración sociolaboral y mejorar la calidad de vida de estas personas y favorecer su desarrollo humano e intelectual.Entre las actividades de Foaps, destacan la mediación socioeducativa que se realiza con 100 mediadores personales, para promover y apoyar la comunicación de la persona con sordoceguera con el objetivo de permitir que establezca y mantenga un dominio máximo sobre el entorno, y la información y divulgación, mediante diferentes actividades divulgativas (publicación de folletos, charlas, etc.), encaminadas a que se conozca más esta discapacidad, así como las necesidades que tienen las personas sordociegas.