La ONCE reclama un 'empoderamiento digital' efectivo para las personas con discapacidad visual

Etiquetas

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha reivindicado este martes 16 de mayo la necesidad de que el 'empoderamiento digital' sea "efectivo también para las personas ciegas o con discapacidad visual, siempre en riesgo de exclusión ante los nuevos avances que se van produciendo en torno a la Sociedad de la Información y el Acceso a la Comunicación".

Así lo ha puesto de manifiesto la ONCE, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Internet (#diadeinternet) este miércoles 17 de mayo, bajo el lema 'Empoderamiento digital'.

Respecto a la celebración de esta efeméride, la organización ha adelantado que, desde sus centros, se difundirán algunas herramientas y aplicaciones accesibles de las que disponen estas personas para "poder acceder en igualdad de condiciones que el resto de usuarios, mediante la realización de diferentes actividades por todo el Estado".

En este sentido, la ONCE ha detallado que, entre estas herramientas accesibles, pueden encontrarse los juegos cerebrales UNOBRAIN, el GOLD (Gestor ONCE de Libros Digitales); el AudescMobile, que permite acceder a la audiodescripción de películas, series y contenidos audiovisuales desde el móvil; o el Comunicador Táctil ONCE (CTO) que facilita la comunicación de las personas con sordoceguera.

Por otro lado, la ONCE visibilizará la necesidad de la utilización de Internet para el acceso de las personas ciegas a servicios básicos como la asistencia médica, compras, o consultas de actividades de ocio y tiempo libre, entre otros; la accesibilidad en las herramientas que permiten el almacenamiento en la Nube; el uso de las redes sociales como medio de interconexión con grupos de interés; la seguridad en los pagos; los sistemas operativos iOS y Android: o el teletrabajo como modalidad laboral, entre otras muchas cuestiones.

Además, ha puesto de relieve la importancia de realizar actividades específicas destinadas a la participación de aquellos colectivos más desfavorecidos a causa de sus condiciones personales, como es el caso de los ciegos mayores o con otras discapacidades asociadas; o de su localización.

Así, ha organizado actividades en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

En concreto, en Andalucía (del 17 al 21 de mayo) se realizarán actividades lúdicas en torno a los juegos cerebrales accesibles Unobrain; sesiones de Contact Center; accesibilidad a las redes a través de smartphones; charlas sobre seguridad en la Red; acceso a apps accesibles; acceso a herramientas internas ONCE, etc.

En Aragón se abordará el manejo de Twitter y del blog ONCE, el 18 de mayo; en Asturias habrá talleres sobre acceso a aplicaciones ONCE y OCR a través del móvil, del 15 al 30 de mayo; en Baleares se desarrollarán actividades sobre el acceso a la información a través del braille y juegos cerebrales accesibles Unobrain, del 18 y 19 de mayo; y en Canarias habrá talleres sobre App accesibles; acceso a redes sociales y a Internet a través del móvil, del 16 al 18 de mayo.

Por otro lado, en Cantabria se realizarán demostraciones de apps accesibles, el 17 de mayo; en Castilla y León, demostraciones de movilidad en espacios internos a través del uso de las balizas 'Beepcons' accesibles a través del móvil vía bluetooth, hasta el 16 de mayo; en Cataluña, charlas y talleres sobre apps accesibles como los juegos cerebrales Unobrain, hasta el 19 de mayo; y en la Comunidad Valenciana, charlas y demostraciones sobre el acceso a las redes sociales y otros usos de Internet, del 16 al 18 de mayo.

En Extremadura, se realizarán talleres sobre los juegos cerebrales Unobrain y el Gestor de Libros Digitales, del 16 al 19 de mayo; en Galicia, actividades en torno al ten de Internet en Familia, hasta el 24 de mayo; en La Rioja, charlas y talleres sobre diferentes herramientas tecnológicas accesibles, hasta el 19 de mayo.

Finalmente, en Madrid se realizarán actividades dirigidas a acercar el uso de las nuevas tecnologías accesibles a los mayores, hasta el 22 de mayo; en Murcia, cursos de iniciación a la tecnología para los mayores, el 16 y 17 de mayo; en Navarra, charlas y talleres sobre tecnología y apps accesibles, del 17 al 20 de mayo; y en el País Vasco, demostraciones del funcionamiento de diferentes apps accesibles y acceso a Internet, 17 y 18 de mayo.