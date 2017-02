EL PARLAMENTO EUROPEO SE APOYA EN LA ONCE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 80 MILLONES DE EUROPEOS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, renovó este viernes en Madrid un acuerdo de colaboración con el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 80 millones de ciudadanos europeod con alguna discapacidad.Tajani mantuvo un encuentro en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid con Carballeda y otros responsables de la ONCE y su Fundación, en el que el presidente del Parlamento Europeo conoció cómo ha sido la evolución de la ONCE en la mejora de sus servicios sociales para personas ciegas, el impulso a la creación de empleo, su presencia en el mercado de juego responsable o la nueva apuesta en el ámbito socio empresarial, a través de su grupo de empresas sociales ILUNION.El convenio prevé fomentar la elaboración de materiales y publicaciones accesibles, impulsar conjuntamente la imagen de las personas con discapacidad en Europa, realizar acciones formativas, foros y seminarios de sensibilización o promover la estancia en el Parlamento de jóvenes ciegos en prácticas profesionales. La ONCE se sumará también con la emisión de cupones dedicados a Europa y la labor del Europarlamento.Caballeda agradeció al Parlamento Europeo está iniciativa que “le acerca a los ciudadanos de la UE, sin exclusión, a todos los ciudadanos” y destacó que “comprometemos todo nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento a mejorar la calidad de vida de 80 millones de compañeros europeos”.Por su parte, Tajani manifestó que tiene intención de “proponer este mismo acuerdo en las otras oficinas del Parlamento Europeo”, puesto que subrayó que “la discapacidad no es un problema”, sino que “es un problema de libertad", ya que se ve limitada si no existen estás políticas de apoyo a la discapacidad.TRANSPORTE AÉREO ACCESIBLEAdemás de la firma, la ONCE y su Fundación trasladaron a Tajani las inquietudes y necesidades que recogieron de las personas con discapacidad en España y en Europa, entre las que destacan “la discriminación de las personas con discapacidad en la aplicación del Reglamento del Transporte Aéreo o el derecho al voto y la plena accesibilidad para los comicios europeos de 2019.Por otra parte, en materia legislativa, la ONCE informó al presidente del Parlamento Europeo de la necesidad de “dar un impulso al Acta Europea de Accesibilidad, para asegurar el acceso a bienes y servicios para personas con discapacidad dentro del mercado único, la directiva de medios audiovisuales, que garantice el acceso a estos servicios”, así como “la aplicación en la UE del Tratado de Marrakech, con el que se permitiría el libre intercambio de textos y formatos educativos entre personas con discapacidad”.Por último, se acordó la necesidad de reconocer el sistema Braille como un código oficial de lectoescritura para personas ciegas de la UE y se informó a Tajani de que España será sede en unos meses de la Asamblea Anual General del Foro Europeo de la Discapacidad, que reunirá a sus representantes de toda la UE y tomará iniciativas para mejorar su inclusión social.