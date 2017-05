LOS PARTIDOS CELEBRAN QUE MADRID SEA ESTE FIN DE SEMANA LA CAPITAL EUROPEA DE LA DISCAPACIDAD

Etiquetas

- España acoge la Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad el 13 y 14 de mayo. Representantes de diferentes formaciones políticas han mostrado su satisfacción por el hecho de que Madrid vaya a acoger este fin de semana la Asamblea General Anual del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), “que no deja de ser una forma de reconocimiento del trabajo que realiza el tejido asociativo español de la discapacidad”.En estos términos se ha manifestado el portavoz del PP en la Comisión de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, quien en declaraciones a Servimedia ha apuntado que “nuestro país ha demostrado capacidad de ser pionero en muchas materias que redundan en beneficio de las personas con discapacidad”.En esta línea se ha pronunciado también el portavoz en la Comisión de Discapacidad del Grupo Socialista, Joan Ruiz, quien además ha señalado que asistirá al primer día de la Asamblea (el sábado 13). “Es una noticia estupenda que acojamos un evento de este tipo, sin olvidar todo lo que falta por hacer en favor de la discapacidad”, ha añadido.En relación con el 20 aniversario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y del EDF, que se celebran este año, la senadora de Podemos Pilar Lima ha subrayado que “dos décadas luchando por los derechos de las personas con discapacidad deben tener el reconocimiento social que se merece”. Eso sí, ha advertido de que vemos todo lo queda por hacer, y la realidad nos sobrecoge. La discafobia social y física sigue vigente. Vemos cada vía que nuestros derechos están sujetos a un techo de gasto y a unas prioridades que no son las de todos”.Por parte de Ciudadanos, el senador y diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid Tomás Marcos ha comentado que “es genial” que España vuelva a ser el escenario de la Asamblea del EDF, pero ha recordado que “todavía queda mucho por hacer”.En este punto, ha lamentado que el 4 de diciembre se vaya a incumplir en España el plazo legal para que todos las infraestructuras y servicios de interés sean plenamente accesibles, y que no se haya implementado por completo la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.Por otro lado, el diputado del PDECat y presidente de la Comisión de Discapacidad, Carles Campuzano, ha puesto en valor que “la experiencia y la fortaleza del Cermi es lo que hace que se haya vuelto a elegir España para celebrar la Asamblea del EDF”. En su opinión, “ninguna de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años en lo que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad se ha hecho sin el impulso del Cermi”.BARRERAS MENTALESEn declaraciones a Servimedia, el portavoz del PNV en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, Íñigo Barandiarán, ha ensalzado el trabajo del movimiento de la discapacidad en España y Europa y ha indicado que “aunque a diferente ritmo, en estos 20 años de existencia del Cermi se ha avanzado mucho en todo el Estado español en favor de la discapacidad”. A su juicio, lo más importante es que “se han empezado a superar las barreras mentales, los prejuicios”.Mientras, la diputada de ERC Ester Capella ha apuntado que “lo que se ha avanzado en estas dos décadas ha sido por la presión de las organizaciones de la discapacidad” y ha agregado que “no hemos alcanzado ni de lejos el objetivo de la igualdad”.Por último, el portavoz de Discapacidad de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Íñigo Alli, ha dicho que la elección de España como sede de esta Asamblea es “un reconocimiento a las organizaciones de la discapacidad y a las propias personas y sus familias”. Asimismo, ha subrayado el “excelente trabajo que realiza el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, y ha manifestado que “aunque en el Congreso somos un partido modesto, las personas con discapacidad siempre podrán contar con UPN para luchar por sus derechos”.