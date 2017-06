EL PRESIDENTE DE ASPAYM PIDE A MONTSERRAT QUE TENGA UN “COMPROMISO FIRME” CON LA DISCAPACIDAD

Etiquetas

El presidente de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym), José Ramón del Pino, reclamó este miércoles que “sería bueno” que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, tuviera “un compromiso firme” con el sector de la discapacidad en España.Del Pino manifestó a Servimedia que la ministra tenía que haber acudido ya a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, para explicar “cuáles son las líneas generales” de actuación del Gobierno durante esta legislatura en esta materia.“Yo creo que el sector asociativo, el Tercer Sector, es un movimiento muy importante”, remarcó el recién elegido presidente de Aspaym, que argumentó que estas asociaciones “están dando unos servicios que si los tuviera que dar el Estado serían más caros y seguro que no tendrían la misma calidad que se está recibiendo hasta ahora”.Sobre la relación con el Gobierno, Del Pino reconoció que su asociación tiene “el mismo problema que tienen todas las entidades”, es decir, “que necesitamos más y creemos que todo lo que se está haciendo no es suficiente”.En este sentido, explicó que el nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF para fines de interés social aprobado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se celebró el jueves “es un problema muy grande para todo el sector”.“Como no puede ser de otra manera, vamos de la mano con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y estamos completamente de acuerdo con el comunicado que sacó”, remarcó Del Pino, en referencia al texto que explicaba que “el exiguo tramo estatal (solo un 20% de los fondos) provocará el debilitamiento extremo, cuando no la desaparición, del tejido social de ámbito estatal”.“INCUMPLIREMOS EL PLAZO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”Respecto al hecho de que el 4 de diciembre vence el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, servicios e infraestructuras de interés público fueran plenamente accesibles, el presidente de Aspaym aseguró que “ojalá me equivoque, pero yo creo que no vamos a llegar”.“No se va a llegar y es una pena porque es una cosa a la que tenemos derecho todos y que es buena para todos, para las personas con y sin discapacidad”, manifestó Del Pino, que lamentó que esto es consecuencia de “dejar todas las cosas para lo último, cuando poco a poco se pueden ir consiguiendo cositas”.