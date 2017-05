EL PRESIDENTE DE COSTA RICA ESTRECHA LAZOS DE COLABORACIÓN CON LA ONCE

Etiquetas

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, y la primera dama costarricense, la española Mercedes Peñas, aprovecharon su visita a España para conocer la labor de la ONCE, su Fundación y sus empresas sociales ILUNION, estrechando así lazos de colaboración actual y futura con la organización.El presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y el presidente de ILUNION, Alberto Durán, mantuvieron un breve encuentro con Solís Rivera en el que le comentaron la acción social de la organización en España y también en 19 países iberoamericanos, a través de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), además de algunas iniciativas puntuales de ILUNION.“Este encuentro es una expresión de compromiso de mi gobierno con la ONCE y su Fundación”, comentó Solís Rivera, quien aseguró que el modelo de la organización en España salta fronteras y “su ejemplo de hermosa solidaridad nos inspira mucho y nos da esperanzas”. “Con vuestras buenas prácticas mejoraremos cada día”, concluyó.Desde ese convencimiento, el presidente puso en valor el esfuerzo de su gobierno para que “el talento y aportación de las personas con discapacidad jueguen en Costa Rica un papel cada vez más relevante”. Según informó la ONCE, Carballeda explicó a Solís la manera en que esta organización, "una entidad surgida de la sociedad civil y para la sociedad civil, se abre al mundo impulsando la inclusión social de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, y ofreció la colaboración de la organización en esta línea". “Estamos dispuestos a colaborar y le agradecemos que nos abra las puertas de su país”, destacó.En el transcurso de la reunión se aprovechó para presentarle la campaña ‘Solidarios con Iberoamérica’ que, desde el 18 de febrero da también nombre a la colección de cupones que visibiliza el compromiso de la ONCE y su Fundación con la Comunidad Iberoamericana. Carballeda entregó al presidente y la primera dama una reproducción enmarcada del cupón que la ONCE ha dedicado a Costa Rica y que se sorteará el próximo 19 de agosto, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la relación con los 22 países del entorno iberoamericano a través de esta colección de cupones, que finalizará en 2019.LA PRIMERA DAMA CONOCE ILUNIONMientras tanto, Mercedes Peñas visitó la sede corporativa de ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, para conocer las diferentes acciones de la compañía, en la que trabajan más de 33.401 personas, de las cuales casi el 38% tienen discapacidad.Acompañada por la ministra de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica, Geannina Dinarte, recorrió las instalaciones del servicio de teleasistencia que presta Ilunion Sociosanitario, así como la sede de Ilunion Tecnología y Accesibilidad para conocer el trabajo que esta división realiza en el campo de la investigación, los estudios sociales, accesibilidad universal y diseño para todos.Por otro lado, nada más llegar a España, la primera dama presidió un desayuno de trabajo organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), celebrado en la sede del Congreso de los Diputados el pasado 8 mayo, a la que asistió la vicepresidenta de la ONCE y presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación, Patricia Sanz, para hablar sobre proyectos de empoderamiento femenino y acción social, con el grupo Mirada Plural.FOAL EN COSTA RICALa Organización lleva más de una década de colaboración en Costa Rica hasta lograr, en 2011, junto con el Ministerio de Educación de Colombia (MEC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la puesta en marcha del Servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad Visual dentro del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC), al que se contribuye con formación del personal (profesores y técnicos), materiales didácticos, equipamiento informático y 'software' para la producción de materiales en braille, en relieve y sonoro. Asimismo, también se colabora en rehabilitación visual con formación, atención y material específico (lupas, filtros, optotipos, etc.), además de capacitar al personal del Instituto.Por último, en empleo, se trabaja en el proyecto Red, cofinanciado por la Comisión Europea, para el desarrollo de una red telemática de recursos para las personas ciegas y con discapacidad visual de América Latina, que proporcione servicios dirigidos a mejorar sus niveles de acceso a la Sociedad de la Información y su empleabilidad.