EL PRESIDENTE DEL CERMI DENUNCIA QUE EL DÉFICIT SOCIAL DE ESPAÑA LASTRA EL DESARROLLO

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, denunció hoy que "España arrastra un déficit social estructural y sistémico que compromete y lastra el desarrollo humano de amplios sectores de población y que tras 40 años de vida democrática aún no se ha reparado, ha habido una transicón política pero no ha terminado de llegar la transición o la ruptura social, tan apremiante".Pérez Bueno se expresó así durante una intervención en el curso de verano 'Servicios sociales locales en reconstrucción', organizado por la Universidad de Málaga en la sede de Vélez Málaga.A lo largo de su exposción, centrada en la migración pendiente de los servicios sociales a los derechos sociales, el dirigente asociativo ha hecho un examen de la arquitectura legal y política de los servicios sociales en España, señalando las graves carencias del "pretendido sistema de derechos sociales, que ni siquiera tiene amparo ni reflejo constitucional."Para el presidente del Cermi, la Constitución española es paradójica por cuanto define al Estado, como social pero luego "no dota ni construye un sistema de derechos sociales, que ni son mencionados en el texto constitucional ni tienen el rango de fundementales, limitándose a enunciar unos meros princiopios rectores para los poderes públicos, que no compelen a estos, quedando lo social en una zona débil y precaria, sin garantías ni seguriadades de efectividad".Se impone, enfatizó el presidente de plataforma representativa de la discapacidad, "una reforma constitucional urgente, en clave de derechos sociales de rango fundamental, que devuelva al Estado (Administración central), atribuciones de regulación y de garantía última, de las que ahora está desposeído".De esa reforma constitucional, denunció Pérez Bueno, que es la que más conectaría con las demandas de la sociedad castigada, "casi nadie habla, ni plantea ni propone. España necesita una transición social, ya tarda", sentenció Perez Bueno.