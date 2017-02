QUIRÓNSALUD Y FUNDACIÓN ONCE COLABORAN PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Fundación ONCE y Quirónsalud firmaron este jueves un Convenio Inserta para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad en el grupo hospitalario durante los próximos tres años.El acuerdo, suscrito por Luisa Martínez Abasolo, directora general de Recursos Humanos, Docencia y RSC de Grupo Hospitalario Quirónsalud, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.Según explicó Martínez Abásolo, la firma de este convenio “responde al compromiso social corporativo de la compañía con la diversidad y la inclusión en nuestra gestión de los equipos humanos, que incluye diferentes ámbitos como la igualdad de género, la diversidad cultural, la diversidad generacional y, como es, en este caso, la diversidad funcional”. Por su parte, Martínez Donoso recordó que “Quirónsalud lleva muchos años comprometido con las personas con discapacidad”. Agregó que “el convenio hoy firmado hará que esta colaboración continúe”, al tiempo que les ha animado a fomentar la accesibilidad en sus centros, “algo que no solo beneficia a las personas con discapacidad sino a otros colectivos como las personas mayores”. Quirónsalud contará con Inserta, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la compañía, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.