BÁÑEZ RECLAMA EL COMPROMISO DE TODOS PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Durante la reunión del Consejo Asesor del Foro Inserta Responsable de Fundación ONCE. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, reclamó este martes el compromiso de todos para lograr la integración social de las personas con discapacidad durante la reunión que presidió del Consejo Asesor Nacional del Foro Inserta Responsable de Fundación ONCE.En el acto, la ministra Báñez, acompañada por el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, se reunió con representantes de las 14 empresas y 7 entidades colaboradoras que integran el Consejo Asesor. También estuvo presente José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.La ministra aseguró durante su intervención que marcos como el Foro Inserta Responsable son una “palanca imprescindible para la inclusión social”, y afirmó que gracias a la actuación de todos y las estrategias que están desarrollando las empresas “se puede llegar a todos los rincones de España”. En este sentido, reclamó el compromiso de todos para lograr la integración social de las personas con discapacidad.Por su parte, Alberto Durán destacó los resultados sumamente positivos del Foro, “no sólo por haber supuesto la inserción laboral directa de más de 15.500 personas con discapacidad en empresas miembros del Foro, sino porque ha permitido incorporar a grandes compañías como socios estratégicos en favor del empleo, de la igualdad efectiva de las personas con discapacidad”.Además, tenemos que “felicitarnos por lo conseguido porque muchas de las empresas que están o que representan las que están hoy aquí, tienen ámbito global, y nos han destacado que el modelo de integración de personas con discapacidad que existe en España es un referente europeo y mundial, y constituye una fuente de competitividad para muchas de las empresas”.FORO INSERTA RESPONSABLEDentro del plan de trabajo aprobado por el Consejo Asesor del Foro Inserta se ha fijado como objetivo alcanzar el cierre de 2017 con 17.000 contratos de personas con discapacidad en empresas miembro.Además, y teniendo en cuenta las características de la situación económica española, también se ha acordado la activación de un plan de trabajo para jóvenes y proyectos de innovación social para el empleo. Las empresas y entidades miembros han venido identificando que el modelo de integración de personas con discapacidad existente en España constituye en numerosas ocasiones un referente internacional gracias a la colaboración del Gobierno de España, las empresas y organizaciones como la ONCE y su Fundación, que consideran puede constituir un activo clave para fomentar el posicionamiento de nuestro país y de las empresas españolas.El Consejo Asesor del Foro Inserta se constituye como órgano consultivo, asesorando sobre las actividades, proyectos y estudios que resultan de interés para sus miembros, con el objetivo de definir e impulsar proyectos conjuntos, planes y programas que propicien la inserción laboral de personas con discapacidad.Las empresas que componen dicho Consejo son Accenture, Acciona, Alcampo, BBVA, FCC, Ford, Mapfre, McDonalds, Repsol, Sanitas, Grupo Siro, SM, Telefónica y Grupo VIPS. Además, están como entidades colaboradoras la CEOE, el INAP, ILUNION, Esade, Instituto de Empresa, IESE y la Universidad Pontificia de Comillas.